В каких странах жилье покупают граждане Литвы?

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 29 января 2017 г. 16:50
Жители Литвы, которые хотят инвестировать за рубежом, чаще всего покупают недвижимость в Испании, Греции и на ее островах, в Турции, пишет lrt.lt.
© Shutterstock nuotr.

Об этом LRT.lt рассказали специалисты в сфере недвижимости Аудрюс Шапока и Паулюс Банявичюс. Правда, это явление далеко не массовое, но несколько подобных запросов в год поступает.

Брокер RE/MAX Apex Банявичюс сказал, что не замечает большого интереса жителей Литвы к недвижимости за рубежом.

"Лично я получаю несколько подобных запросов в год. Поскольку у нас международная компания, получив такой запрос, мы передаем его коллегам в том регионе, в котором интересуются недвижимостью. Коллеги предлагают несколько вариантов, тогда клиент летит на место и осматривает их. Самая популярная среди жителей Литвы страна - Испания. Особенным интересом пользуется теплая ее часть – Аликанте, Малага, Марбелья", – сказал Банявичюс.

Представитель компании Ober-Haus Шапока заметил, что жителей Литвы также интересует Турция, Греция, Кипр и Крит.

"Люди покупают там жилье для своих нужд или нужд семьи, для отдыха, а когда сами там не отдыхают, сдают в аренду.

Однако оценить, сколько людей владеет недвижимостью за рубежом, сложно. Это не массовое явление, недвижимость за рубежом покупают немногие клиенты", – сказал Шапока.

Он посоветовал желающим приобрести жилье за границей интересоваться перспективами того места, где они хотят купить недвижимость, чтобы в будущем не столкнуться с падением цен.

Банявичюс рассказал, что у него были клиенты, которые владеют недвижимостью в Дубае, сейчас это хорошая инвестиция, поскольку там недвижимость хорошо окупается.

"Даже если купить более дорогое имущество в ОАЭ, оно довольно быстро окупается", – заметил собеседник.

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