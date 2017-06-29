В июне в Литве зафиксирована дефляция

Согласованная предварительная годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2016 года) инфляция была 3,2%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.

В мае в Литве согласованная месячная дефляция составляла 0,2%, согласованная годовая инфляция - 3,2%, согласованная среднегодовая инфляция - 1,7%.

Департамент статистики с января начал рассчитывать и обнародовать предварительную оценку инфляции, рассчитанную на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен.

Статистическая информация о прогнозе инфляции, рассчитанной на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, с начала этого года не обнародуется.