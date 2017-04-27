В июне должен быть подписан меморандум о синхронизации ЛЭП Балтийских стран

Литва и другие страны региона Балтийского моря в июне должны подписать меморандум о взаимопонимании в связи с синхронизацией с континентальной Европой через Польшу. После подписания этого документа должны начаться работы по подготовке к синхронизации.

"Реальный июньский проект - это синхронизация, будут подписаны конкретные, реальные соглашения", - заявил в четверг на встрече с членами парламентского Комитета по охране окружающей среды премьер Саулюс Сквярнялис.

Министерство энергетики подтвердило BNS, что в июне планируется подписание меморандума о взаимопонимании между государствами-членами договора BEMIP (Плана создания Балтийского рынка электроэнергии). После того, как Объединенный центр исследований Еврокомиссии установил, что оптимальным вариантом для синхронизации была бы линия через Польшу, а не через Финляндию и Скандинавию, государства BEMIP одобрили этот вывод, однако еще должен формальный документ.

Однако в документе, скорее всего, не будет написано, сколькими линиями LitPol Link - одной или двумя - должна пройти синхронизация Балтийских стран с Польшей. А именно по этому вопросу сейчас возник спор между Литвой и Польшей, утверждающими, что будет достаточно одной линии, и Латвии с Эстонией, требующими проложить вторую линию. По словам С. Сквярнялиса, прокладка второй линии не является необходимостью.

В четверг глава литовского оператора ЛЭП Litgrid Дайвис Вирбицкас заявил, что вторую смычку можно проложить уже после синхронизации Балтийских стран через Польшу.