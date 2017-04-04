В Грузию стали чаще ездить из Литвы

Количество туристов, то есть иностранных граждан, пробывших в стране более чем сутки, составило 219 642 человека, что на 48 807 и 28, 6% больше, чем в марте 2016 года.

Из посетивших в этот период страну туристов самое большое количество приходится на граждан Азербайджана, число которых выросло на 11%, Армении (+11), Турции (-17%), России (+16, 5%), и Ирана (+194, 8%).

Позитивная тенденция сохраняется и в отношении стран Евросоюза, откуда число визитеров в марте 2017 года выросло – из Польши на 39%, Франции 38%, Германии 19%, Греции 18%, Литвы 17%.

Очень высоким был рост числа визитеров из азиатских стран – из Ирана на 195%, Индии 182%, Египта 182%, Узбекистана 97%, Израиля 93%.

В январе-марте 2017 года Грузию посетили 1, 2 млн. иностранных граждан, что на 129 419 больше, чем в аналогичный период 2016 года – рост составил 11, 4%.

В этот период число туристов составило 513 643 человек, что на 105 121 и на 25, 7% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Наибольшее количество иностранных визитеров приходится на Азербайджан (+4, 2%), Армению (+15, 3%), Турцию (-13, 7%), Россию (28, 2%), и Иран (+236, 8%).

Позитивная тенденция сохраняется и в отношении стран Евросоюза, откуда число визитеров в январе - марте 2017 года выросло – из Польши на 34%, Франции 27%, Германии 28%, Британии – на 16%.

Очень высоким был рост числа визитеров из азиатских стран – из Ирана на 237%, Индии 155%, Египта 104%, Узбекистана 147%, Кувейта 127%, Израиля 80%.

В 4-м квартале 2016 года доходы Грузии от международного туризма составили 481 млн. долларов (+12, 5%), что на 54 млн. больше, чем в аналогичный период 2015 года.

В целом, в 2016 году доход страны от туристической отрасли составил 2, 2 млрд. долларов, что на 11, 9% и 230 млн. долларов больше, чем в 2015 году.

В 4-м квартале 2016 года доля туристической отрасли в ВВП Грузии составила 6, 3%, в целом в 2016 году – 7, 1%.

За 2 месяца 2017 года иностранные граждане осуществили пластиковыми картами операции на сумму 293 млн. долларов, что на 33, 9% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

По данным на 2016 год, иностранные визитеры осуществили операций пластиковыми картами на сумму 1, 6 млрд. долларов, что на 11, 4% больше, чем в 2015 году.