В фейсбуке пользователи обсуждают цену на луковую шелуху

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ru.DELFI.lt
пятница, 14 апреля 2017 г. 14:15
Приближается Пасха, а в фейсбуке пользователи обсуждают цены на луковую шелуху, которую используют для покраски яиц. В социальной сети размещено фото с ценой на шелуху, а комментаторы разделились на два лагеря. Одни возмущались, утверждая, что цена очень высокая, а другие смеялись над теми, кто возмущается.
Svogūnų lukštų kaina
© Facebook

7,99 евро за луковую шелуху. Правда, стоит обратить внимание на то, что эта цена за килограмм, а упаковка стоит примерно 50 евроцентов. Но на это большинство возмущающихся внимание не обратили.

"Практически воздух продают...", – писала одна женщина.

"А что тут сказать, ведь в Литве живем. Здесь всякое бывает, не удивлюсь, если воздух начнут в пакетах продавать", – смеялся другой.

"Ну, это уже превыше всего, нет слов, самое лучшее мясо столько не стоит, сколько мусор от лука, который мы выбрасываем", – писал другой.

Но один из комментаторов заметил: "Это цена за КИЛОГРАММ. Вот в этом пакете 100–200 г, посчитайте, сколько вы заплатите". "Это ведь цена за килограмм, что за паника", "Она ведь легкая. Килограмма на весь город хватит" и т.д.

Глава компании Evaldo daržovės, которая торгует шелухой не первый год, Эвалдас Масявичюс сказал, что он старается такие комментарии и возмущения не замечать: "Я не читаю комментарии, это игра. Мне вчера 18-летний сын сказал: папа, ты видел. Мы делаем нашу работу, не мое дело реагировать на комментарии".

Но он признал, что масса комментариев означает, что товар необходим, к нему проявляют интерес, а это радует. "Если бы не было никакой реакции – это было бы непопулярным, а поскольку тысячи лайков есть, думаю, эта вещь нужна", - сказал он.

Svogūnų lukštų kaina
Svogūnų lukštų kaina
© Skaitytojo nuotr.
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