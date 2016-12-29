В этом году на праздники в Паланге будет меньше отдыхающих

Издание Lietuvos žinios сообщает, что представители сектора услуг проживания Паланги уверены, что это обусловлено календарем – встреча Нового года в этом году выпадает на обычные выходные, не будет дополнительного выходного дня.

"В прошлом году люди с ноября бронировали комнаты в гостиницах, а между праздниками уже почти не было свободных мест. Тогда Новый год встречали в пятницу, поэтому было еще два выходных дня. В этом году в гостиницах еще много свободных мест, поскольку ехать к нам на курорт, к примеру, из Вильнюса на одну ночь - не выгодно", – сказал представитель Ассоциации палангских гостиниц и ресторанов Дарюс Микловас.

Глава общественной организации поставщиков услуг проживания в Паланге Svetingas šeimininkas Ирена Шванене сказала, что в этом году ситуация из рук вон плоха. "Есть те, кто бронировал место заранее, но их намного меньше, чем в прошлом году. Отчасти виной тому календарь", – сказала Шванене.