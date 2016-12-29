В этом году на праздники в Паланге будет меньше отдыхающих

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 08:35
Самый большой литовский курорт на этот раз встретит Новый год сравнительно спокойно, поскольку ожидается меньше гостей из крупных городов Литвы, чем обычно.
© K. Bakūno nuotr.

Издание Lietuvos žinios сообщает, что представители сектора услуг проживания Паланги уверены, что это обусловлено календарем – встреча Нового года в этом году выпадает на обычные выходные, не будет дополнительного выходного дня.

"В прошлом году люди с ноября бронировали комнаты в гостиницах, а между праздниками уже почти не было свободных мест. Тогда Новый год встречали в пятницу, поэтому было еще два выходных дня. В этом году в гостиницах еще много свободных мест, поскольку ехать к нам на курорт, к примеру, из Вильнюса на одну ночь - не выгодно", – сказал представитель Ассоциации палангских гостиниц и ресторанов Дарюс Микловас.

Глава общественной организации поставщиков услуг проживания в Паланге Svetingas šeimininkas Ирена Шванене сказала, что в этом году ситуация из рук вон плоха. "Есть те, кто бронировал место заранее, но их намного меньше, чем в прошлом году. Отчасти виной тому календарь", – сказала Шванене.

BNS
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