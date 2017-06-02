В этом году компания Audimas планирует рост прибыли в 35%

Литовский производитель одежды для спорта и активного отдыха Audimas планирует рост прибыли благодаря сотрудничеству с известными европейскими брендами премиум-сегмента, кроме того, ожидается, что на рост прибыли повлияет и размещение производства на рынках с более низкими затратами. В целом планируется, что прибыль компании в этом году вырастет на 35% до 2,3 млн. евро, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Гендиректор Audimas Юргита Будене сказала, что до сих пор компания работала только с литовскими дизайнерами или местными домами моды, однако в будущем у нее есть планы создания общих коллекций и с иностранными партнерами, при этом сотрудничество не ограничится лишь дизайнерами. "Сейчас создаются еще несколько коллекций, имена партнеров мы пока не хотим разглашать", - сказала она.
Продукция Audimas под торговыми брендами (Assos, Lucas Hugh, Rapha) экспортируются в Швейцарию, Германию, Францию, Италию, Англию, Швецию, США, ОАЭ.