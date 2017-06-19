В Эстонии приняли закон о налоге на сладости

В понедельник Рийгикогу - эстонский парламент, принял закон о налоге на сладости, согласно которому налогом облагаются напитки, содержащие сахара или подслащающих веществ больше, чем 5 граммов на 100 мл напитка.

За закон проголосовали 52, против 37 депутатов, воздержавшихся не было.

Ставка налога на литр напитка, содержащего концентрацию сахара в 5-8 граммов на 100 мл напитка составит 10 центов на литр. Напитки с более высокой концентрацией сахара будут облагаться налогом в 30 центов.

Налоговая ставка на подслащенные подсластителями напитки также составит 10 центов на литр. Напитки, содержащие сахара или подслащающих веществ в соответствии с указанными в законе количествами, облагаются налогом так же, как содержащие сахар напитки. Подслащенный напиток, который следует употреблять разбавленным, облагается для производителя налогом, предусмотренным для концентрации подсластителя в получающемся после разведения напитке.

Чтобы у потребителя была возможность разобраться с новшествами, с 1 января 2018 года устанавливается ставка налога в 30 центов на напитки с концентрацией сахара в 10 и более граммов на 100 млн, с 1 января 2019 года эта ставка распространится на напитки с содержанием подсластителя в 9 граммов на 100 млн и более, а с 1 января 2020 года — с содержанием подсластителя в 8 граммов на 100 млн и более.

В соответствии с решением правительства, об исключениях по налогам смогут ходатайствовать производители натуральных соков, молочных напитков и йогуртов, от налога будут освобождены те подслащенные йогурты, что используются для производства других напитков, продуктов питания, лекарств и в прочем производстве.

От обложения подслащенных напитков налогом Министерство финансов ожидает поступления в бюджет в 2018 году почти 15 млн евро, в 2019 году 16 млн евро, а в 2020 году 17 млн евро .