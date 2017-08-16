В Эстонии кассирша Maxima уволена за отказ говорить на эстонском

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rus.delfi.ee
среда, 16 августа 2017 г. 17:42
Вчера достоянием общественности стала история о том, как кассир находящегося в центре Таллинна магазина Maxima отказалась обслуживать клиента на государственном языке. Сейчас стало известно, что женщина уволена.
© DELFI / Karolina Pansevič

Руководитель по связям с общественностью предприятия Катя Любобратец сказала Delfi, что согласно имеющейся информации, тот день стал для кассира последним рабочим днем в магазине.

Напомним, что в июле жительница Таллинна Карина посетила расположенный возле центрального рынка магазин Maxima, где девушка столкнулась с неприятным обслуживанием, когда пожилая кассирша пробила ей в чек дополнительный товар.

Когда Карина сказала об этом кассирше, то женщина ответила на критику оскорблениями, пишет Õhtuleht.

Карина отметила, что так общаться не красиво, а также попросила, чтобы сотрудница магазина отдала ей и стоящей позади женщине чеки, чтобы они смогли перепроверить сумму покупок.

Возмущенная поведением кассирши девушка потребовала извинений. Продавщица, в свою очередь, ответила на русском, что ни перед кем не извиняется — скорее соберет вещи и уйдет с работы.

Карина напомнила продавщице, теперь уже на русском языке, что она работает в Эстонии, и попросила говорить с ней на государственном языке. Женщина же ответила, что говорит с клиентами только на языке Евросоюза — то есть на русском.

rus.delfi.ee
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