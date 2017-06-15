В ЕС окончательно отменена плата за роуминг

В Евросоюзе в четверг, 15 июня, окончательно отменена плата за роуминг. Это означает, что отныне жители ЕС будут платить по домашнему тарифу, если решат воспользоваться телефонной связью, услугами СМС или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза.

Провайдерам разрешено взимать дополнительную плату лишь в случае злоупотреблений, когда, например, кто-то заключает договор о мобильной связи в другой европейской стране по более дешевой цене, а затем постоянно использует полученную SIM-карту у себя дома, чтобы сэкономить деньги.