В ЕС окончательно отменена плата за роуминг

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Deutsche Welle
четверг, 15 июня 2017 г. 18:00
Жители стран ЕС отныне не платят за роуминг, если пользуются телефоном или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза. Это, однако, не мешает телефонным компаниям пытаться по-иному компенсировать потери.
Telefonas
© DELFI / Kiril Čachovskij

В Евросоюзе в четверг, 15 июня, окончательно отменена плата за роуминг. Это означает, что отныне жители ЕС будут платить по домашнему тарифу, если решат воспользоваться телефонной связью, услугами СМС или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза.

Провайдерам разрешено взимать дополнительную плату лишь в случае злоупотреблений, когда, например, кто-то заключает договор о мобильной связи в другой европейской стране по более дешевой цене, а затем постоянно использует полученную SIM-карту у себя дома, чтобы сэкономить деньги.

Deutsche Welle
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Telefonas
Жители стран ЕС отныне не платят за роуминг, если пользуются телефоном или мобильным интернетом в другой стране Евросоюза. Это, однако, не мешает телефонным компаниям пытаться по-иному компенсировать потери.

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