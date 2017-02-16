В День восстановления государства литовцы отправились за покупками в Польшу

16 февраля, в День восстановления независимости, жители Литвы массово заполонили магазины в Сувалках. Около полудня на просторной стоянке для машин у торгового центра Tesco свободных мест практически не было, а в торговом зале говорили практически только по-литовски.

Жители Дзукии и Сувалкии ездят за покупками в Польшу каждые выходные, но такого наплыва, как 16 февраля, по словам поляков, не было с минувшего Рождества. Tesco – один из самых крупных магазинов в Сувалках, привлекающий покупателей из Литвы, поскольку магазинов этой сети, в отличие от Lidl, в нашей стране нет.

16 февраля припарковаться у Tesco было непросто. Припарковав машину, я пытался подсчитать, какая часть покупателей ТЦ - литовцы – на одной из площадок из 20 машин были с литовскими номерами.

Пользуясь тем, что четверг - выходной день, за покупками в Польшу приехали не только жители приграничных населенных пунктов. Мне довелось повстречать семьи из Паневежиса, Каунаса, Пренай, Друскининкай, Вилкавишкиса и Лаздияй, но больше всего было жителей Мариямпольской и Калварийской мэрии.

Наибольшим спросом 16 февраля пользовалась свиное филе 11,99 злотых за кг (2,79 евро). Покупателей из Литвы привлек также сыр Sokol по 19,99 злотых (4,63 евро) за кг, люди брали блоками молоко с длительным сроком хранения (до июля) по 2,19 злотых (0,51 евро) за литр.

Покупатели из Литвы были немногословны, говорили неохотно, если разговор начинался с поздравления с Днем независимости.

"Наше ли это государство, если из-за цен приходится ехать за покупками к полякам? Вы лучше скажите мне, как простому человеку за 200 евро пенсии прожить. Нет у вас ни стыда ни совести, если задаете такие вопросы", – возмущалась женщина, толкавшая перед собой доверху наполненную тележку с продуктами.

Более разговорчивый Витаутас из Калварии сказал, что перед отъездом он повесил на доме триколор. После обеда он планирует посетить скачки на Лаздияйском ипподроме.

Более молодые собеседники сказали, что воспользовались выходным и поехали за покупками, поскольку слышали, что многие давно закупаются в Польше.

"Мы покупали в основном подгузники, они здесь намного дешевле. И корм для собаки, хотя здесь он стоит примерно столько же, сколько в Литве, но уже пора пополнить запасы. Все остальное брал, не считая, надоело около каждого прилавка искать калькулятор в телефоне и считать. Вернемся домой, сядем с женой и посчитаем, тогда узнаем, стоит ли сюда возвращаться", – сказал Эрнестас из Пренай.

Подобный наплыв жителей Литвы наблюдался также в магазине Kaufland в Сувалках, а вот на площадке около Lidl машин с литовскими номерами намного меньше. Немало литовцев сегодня посетило магазины Suwalki Plaza и Media Expert, а также мебельные магазины.