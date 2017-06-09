В числе бесплатных развлечений в Паланге – не только море

Благодаря бесплатным развлечениям в Паланге вы не только приятно проведете время, но и сэкономите деньги. На самом большом литовском курорте предлагают много мероприятий, которые будут приятны для души и не потребуют финансовых затрат.

Третий год подряд Палангский центр туристической информации организует бесплатные экскурсии на литовском и русском языках.

"Раз в неделю мы набираем группу людей, которые вместе с профессиональным гидом посещают достопримечательности Паланги. Экскурсии начинаются от здания центра, их участники пешком идут по ул. Витауто, на которой находится много исторических зданий, o потом сворачивают в парк Бирутес. Это развлечение пользуется популярностью, в прошлом году собирались большие группы желающих ознакомиться с городом. Я верю, что желающие будут и в этом году. Экскурсии начнем проводить с конца июня", – сказал специалист центра Миндаугас Сурбис.

Бесплатные концерты и выставки

В палангском парке Бирутес проходят бесплатные концерты. Летом они проходят каждый четверг, пятницу и субботу с 18.30 ч. в ротонде. В этом году первый концерт состоится 15 июня, послушать концерты можно будет вплоть до осени. Выступает профессиональный Палангский оркестр и приезжие гости. Концерт длится около 30 минут.

Специалист отдела культуре Палангской мэрии Йоланта Мажриме сказала, что на курорте проходит множество культурных мероприятий высокого уровня. Одно из них – музыкальный фестиваль Ave Maria, начинающийся с июля. "Бесплатные концерты сакральной музыки проходят в храмах Паланги и Швянтои – это составная часть фестиваля. Фестиваль проходит в июле-августе. Все мероприятия фестиваля в храмах бесплатные", – рассказала Мажриме.

В Паланге на перекрестке улиц Витауто и Рамибес находится художественная галерея Ramybė. В ней есть выставочные залы и творческие мастерские. Вход в галерею, где проходят выставки, бесплатный.

Прогулки в парках и кино под открытым небом

Аллея графов Тышкевичей – новый объект в Паланге. По словам Палангского центра культуры и молодежи Виты Петраускене, на аллею должны идти все, кто ищет оазис для отдыха: "Это место словно противовес оживленной, шумной улице Й.Басанавичяус. Аллея Тышкевичей дышит покоем, поэтому там приятно гулять, осматривать скульптуры, можно присесть на скамью и почитать книгу".

Сурбис предлагает посетить парк скульптур, рядом с которым вскоре появятся и другие бесплатные развлечения. "Стоит пройтись и по парку скульптур, на перекрестке ул. Витауто и Й.Симпсоно – там стоят 28 скульптур известных скульпторов, которые Паланге передал Литовский музей искусства. С 22 июня там будет проходить проект I Love Palanga. В рамках проекта будут проходить концерты, творческие и кулинарные мастерские, дегустации, выставки, уличные и настольные игры, кино под открытым небом, будет действовать библиотека".

Музыкальный фонтан и любование закатом

Не оставит равнодушных и музыкальный фонтан на ул. Юратес. Мелодию можно выбрать при помощи смс-сообщения, которое стоит 3 евро. Однако с 21 ч. начинается бесплатное "представление", которое длится до 21.45 ч. Музыкальный танец фонтана можно увидеть и днем - в 12 ч. и каждый час с 14 до 20 ч.

Еще одно приятное времяпрепровождение - любование закатом с пирса. Для удобства отдыхающих у пирса установлены скамейки.