В Брюсселе идут консультации по синхронизации Балтийских стран

В одном из важнейших энергетических проектов десятилетия - синхронизации электросетей государств Балтии с сетями Западной Европы - в среду должен быть сделан важный шаг.

Государства-участники Плана соединения энергетических рынков Балтии(BEMIP) намерены обсудить проведенное Объединенного центра исследований Еврокомиссии (ЕК) исследование и решить, как будут соединены электросети Балтийских стран и Западной Европы.

"На встрече представители ЕК и государств - членов ЕС из Балтийского региона на высоком уровне планируют обсудить результаты исследования о синхронизации, которое провел по заказу ЕК Объединенный центр исследований, и договориться о дальнейших действиях, необходимых для достижения общего политического решения стран BEMIP, а также о выполнении конкретных действий с целью осуществления синхронизации Балтийских стран", - говорится в комментарии Министерства энергетики.

Предварительно Объединенный центр исследований решил, что лучше всего странам Балтии синхронизироваться через Польшу с Западной Европой, а не через Финляндию со Скандинавией. По данным BNS, в исследовании намечается, что оптимальным вариантом была бы синхронизация через две смычки с польской смычкой LitPol Link, однако поскольку Польша не хочет прокладывать второй энергомост, и Литва сформулировала позицию, что согласится синхронизироваться и через одну линию электропередачи. Однако с таким планом не согласна Эстония, которая ранее добивалась, чтобы синхронизация осуществлялась через Финляндию со Скандинавией.

Литве, Латвии и Эстонии совместно с ЕК впоследствии придется вести переговоры с Россией и Белоруссией об отключении от энергокольца БРЭЛЛ, в котором синхронно действуют и энергосистемы этих стран. Страны Балтии договорились отключиться от БРЭЛЛ с 2025 года.