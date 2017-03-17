В апреле в Вильнюсе должно подорожать отопление

С апреля в Вильнюсе отопление подорожает примерно на 10%. Такое изменение предусмотрено в еще не утвержденной справке Комиссии по ценам.

В настоящее время действует цена 4,67 цт/кВт (с 9% НДС).

Комиссия по ценам подсчитала предварительную цену для компании Vilniaus šilumos tinklai (VŠT), перенимающей теплохозяйство у Vilniaus energija - в 5,05 цт/кВт (с НДС).

Разница в цене – 0,38 цт/кВт, или 8%.

Эта разница появляется от того, что в случае с VŠT уже не применяется дополнительное снижение цены на -0,34 цт/кВт, действовавшее для Vilniaus energija за полученную сверхприбыль в 2012–2014 гг. в размере 24 млн. евро. Так планировали вернуть переплату жителям.

Сама компания VŠT просила Комиссию по ценам установить цену в размере 5,7 цт/кВт (с НДС).

Решение о цене на отопление должно быть принято 23 марта на заседании комиссии. До этой даты VŠT еще может представить свои замечания в связи с ценой, предложенной Комиссией.