В апреле – нехарактерное замедление рынка недвижимости

В Литве в этом году необычно поздняя весна и иная ситуация на рынке недвижимости, сказано в пресс-релизе Центра реестра.

В апреле зафиксировано необычное для этого периода замедление.

По предварительным данным, в апреле в Литве было продано 9915 зданий, помещений и участков земли. Это на 9,2% меньше, чем в марте (10 922) и на 6,8% меньше, чем в апреле прошлого года (10 633).

В марте этого года было продано 3067 квартир, в апреле этого года - 2516, а в апреле прошлого – 2945.

Между тем на рынке жилых домов намечено более сдержанное замедление - продажи домов сократились на 6,6% – с 889 в марте до 830 в апреле.

Пассивны покупатели были и в Вильнюсе.

В апреле в столице продали 749 квартир – 19,9% меньше, чем в марте (935) и на 28,% меньше, чем в апреле прошлого года (1051).

"Естественно, что этот сегмент рынка, который рос в течение последних нескольких месяцев, не может все время расти в таком темпе, поэтому замедления можно было ожидать. Однако для апреля такое замедление нехарактерно – обычно оно наблюдалось летом", – сказал заместитель директора Центра реестра Арвидас Багдонавичюс.

Некоторое замедление наблюдалось и на рынке земельных участков. В апреле в Литве продали 5141 участок. Для сравнения, в марте было продано на 4,6% больше участков (5391), а в апреле прошлого года – на 3,6% больше (5341).