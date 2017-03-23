В Алитусе вместо гостиницы - квартиры по столичным ценам

Несмотря на то, что бывшее здание гостиницы Signalas в Алитусе больше похоже на привидение, уже появились объявления, в которых предлагают купить в нем квартиры, пишет alytusplius.lt.

Правда, цены на них намного выше цен на квартиры подобной площади в других домах Алитуса. Само здание гостиницы вскоре окажется в руках нового владельца – им станет известный предприниматель Алитуса.

Здание бывшей гостиницы Signalas на ул. Сантайкос больше 10 лет назад купила одна каунасская компания. Она начала реконструировать ее в 7-этажный дом с 84 квартирами. Потом компания обанкротилась и была ликвидирована, здание на аукционе купил банк DNB.

По сведениям Alytusplius.lt, сейчас ведется процедура продажи здания, его намерен приобрести бывший глава обанкротившейся компании SkirnuvaАндрюс Стасюкинас.

Согласно объявлениям квартиры с частичной отделкой в этом доме стоят от 39 000 до 66 000 евро (площадь 39 и 77 кв. м). В других домах Алитуса квартиры такой же площади стоят 22 000-32 000 евро. В модернизированном доме такая квартира стоит 41 000 евро.

Квартиры в бывшей гостинице Signalas, которая сейчас называется проектом Santaikos slėnis, представляют как экономичные, с современной планировкой, с автономным отоплением с закрытой детской площадкой и стоянкой для машин.