В Алитусе вместо гостиницы - квартиры по столичным ценам

ru.DELFI.lt
четверг, 23 марта 2017 г. 17:01
Несмотря на то, что бывшее здание гостиницы Signalas в Алитусе больше похоже на привидение, уже появились объявления, в которых предлагают купить в нем квартиры, пишет alytusplius.lt.
Viešbutis Signalas
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Правда, цены на них намного выше цен на квартиры подобной площади в других домах Алитуса. Само здание гостиницы вскоре окажется в руках нового владельца – им станет известный предприниматель Алитуса.

Здание бывшей гостиницы Signalas на ул. Сантайкос больше 10 лет назад купила одна каунасская компания. Она начала реконструировать ее в 7-этажный дом с 84 квартирами. Потом компания обанкротилась и была ликвидирована, здание на аукционе купил банк DNB.

По сведениям Alytusplius.lt, сейчас ведется процедура продажи здания, его намерен приобрести бывший глава обанкротившейся компании SkirnuvaАндрюс Стасюкинас.

Согласно объявлениям квартиры с частичной отделкой в этом доме стоят от 39 000 до 66 000 евро (площадь 39 и 77 кв. м). В других домах Алитуса квартиры такой же площади стоят 22 000-32 000 евро. В модернизированном доме такая квартира стоит 41 000 евро.

Квартиры в бывшей гостинице Signalas, которая сейчас называется проектом Santaikos slėnis, представляют как экономичные, с современной планировкой, с автономным отоплением с закрытой детской площадкой и стоянкой для машин.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В Алитусе вместо гостиницы - квартиры по столичным ценам

Viešbutis Signalas
Несмотря на то, что бывшее здание гостиницы Signalas в Алитусе больше похоже на привидение, уже появились объявления, в которых предлагают купить в нем квартиры, пишет alytusplius.lt.

Какие препятствия есть на пути синхронизации ЛЭП Балтии и Западной Европы (5)

Какие препятствия есть на пути синхронизации ЛЭП Балтии и Западной Европы
Несмотря на то, что представители правительств Литвы и Польши приступили к переговорам по синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии с континентальной Европой, пока неясно, когда и какое решение будет принято.

Литовские туристы в прошлом году потратили за рубежом около 900 млн. евро (8)

Литовские туристы в прошлом году потратили за рубежом около 900 млн. евро
Литовские туристы в прошлом году потратили за рубежом 877,2 млн. евро - на 8% больше, чем в 2015 году.

"Газпром" не заплатил штраф, и теперь его взыщут приставы (12)

Газпром не заплатил штраф, и теперь его взыщут приставы
Российский газовый концерн "Газпром" своевременно не уплатил Литве штраф в размере 36 млн. евро, и теперь его взыщут приставы.

В торговых сетях заметили новую тенденцию (13)

В торговых сетях заметили новую тенденцию
Наблюдавшие с начала года за разницей цен в работающих в Литве торговых сетях представители стартапа Pricer.lt обратили внимание на тенденцию, когда цены на продукты определенных торговых марок в магазинах растут, тогда как такие же товары не столь популярных торговых знаков дешевеют.
Facebook друзья
Rambler's Top100