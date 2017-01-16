В Алитусе планируют обосноваться два новых завода

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ru.DELFI.lt
понедельник, 16 января 2017 г. 16:52
Алитусский промышленный парк привлекает новых инвесторов, пишет alytusplius.lt. В этом парке планируют обосноваться два новых завода, на которых появится больше 20 рабочих мест. Алитусская мэрия уже получила заявки с просьбой об аренде участков земли под строительство заводов.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

Компания Juodas medis намерена взять в аренду больше гектара территории и построить деревообрабатывающий завод.

Вице-мэр Алитуса Таутвидас Тамулявичюс сказал, что компания планирует инновационную деятельность в сфере обработки дерева. Однако в первую очередь она намерена получить финансовую помощь для финансирования проекта в рамках Regio Invest LT+, а потом строить завод.

"В соглашении предусмотрено, что компания не позже чем через 6 месяцев со дня подписания договора обязана представить документы, доказывающие финансирование проекта.

Если через полгода они этого не сделают, договор расторгнут. Это хорошие условия, мы ничем не рискуем", - сказал Тамулявичюс. Если компания получит финансовую помощь, то не позже чем через 12 месяцев со дня подписания соглашения об аренде земли, будут начаты строительные работы.

В течение 24 месяцев со дня подписания соглашения об аренде, компания должна инвестировать не меньше 779 000 евро на строительство и приобретение оборудования и начать работу, а также создать не меньше 12 новых рабочих мест.

Свою деятельность на участке 0,5 га планирует и компания Luxe Pools, производящая оборудование для бассейнов.

Если горсовет Алитуса одобрит соглашение, то не позже чем через 12 месяцев с момента подписания соглашения об аренде земли, компания начнет строительство. В течение 24 месяцев со дня подписания этого соглашения компания обязуется инвестировать не меньше 410 000 евро на строительство и покупку оборудования.

Еще одно обязательство - не позже чем через 24 месяца начать производство и создать не меньше 9 новых рабочих мест.

Тамулявичюс не сомневается, что соглашение между Luxe Pools и мэрией не будет расторгнуто.

"Нет оснований предполагать, что будет иначе. Компания планирует расширение на свои средства, у нее есть ресурсы. Им нужен сравнительно небольшой участок, это небольшие инвестиции", - сказал он.

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