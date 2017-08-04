Уже скоро пользователей платежных карт ждет новшество

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ru.DELFI.lt
пятница, 4 августа 2017 г. 14:48
Банки планируют до 25 евро увеличить сумму бесконтактного расчета, пишет lrt.lt
© Shutterstock

Уже в течение года картами с бесконтактной технологией оплаты можно использовать без введения PIN-кода, если сумма не превышает 10 евро.

Представитель Swedbank Деймантас Трумпицкас сказал, что сумма расчета увеличится уже в этом году.

DELFI сообщал, что платежные терминалы обновляют постепенно, все они смогут принимать карты с бесконтактной технологией оплаты в 2020 году.

В 2011 г. по заказу Литовской ассоциации банков (ЛАБ) было проведено исследование, и выяснилось, что оплата услуг при помощи банковской карты составляет в среднем 25 секунд. Позже исследование показало, что эта процедура отнимает 19 секунд. Оплата при помощи карты с бесконтактной технологией оплаты занимает несколько секунд.

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