Увеличились прямые инвестиции Литвы за рубежом

Накопленные литовскими предприятиями прямые инвестиции (ПИ) за рубежом на конец марта составляли 2,307 млрд евро - на 43,56 млн евро (1,9%) больше, чем в конце 2016-го, но на 229,06 млн евро (9%) меньше, чем в конце марта прошлого года.

На конец марта ПИ Литвы в Нидерландах составляли 422,07 млн евро (18,3% всех ПИ Литвы за рубежом), ва Латвии – 355,76 млн евро (15,4%), в Польше – 298,34 млн евро (12,9%), на Кипре – 234,08 млн евро (10,1%), в Эстонии - 170,44 млн евро (7,4%), говорится в совместном сообщении Lietuvos bankas и Департамента статистики.

Накопленные Литвой ПИ в странах Европейского союза на конец марта составляли 89,1% всех ПИ страны за рубежом, в странах зоны евро - 71,3%.

Больше всего литовские предприятия за рубежом инвестировали в финансовую и страховую деятельность - 795,8 млн евро (34,5% всех ПИ Литвы за рубежом), в оптовую и розничную торговлю, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов – 449,73 млн евро (19,5%), в обрабатывающую промышленность – 352,97 млн евро (15,3%), в профессиональную, научную и техническую деятельность – 277,28 млн евро (12%).