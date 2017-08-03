Условия содержания кур зафиксированы на фото

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ELTA
четверг, 3 августа 2017 г. 16:31
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) провела проверку птичников, чтобы оценить информацию неправительственных организаций, связанную с нарушениями условия содержания птиц.
vištų laikymo sąlygos Lietuvoje
© Stopkadras

Всего проверили 5 птицеферм в Электренском и Плунгеском районах.

Условия содержания птиц оценивались по установленным законами правилам к содержанию несушек.

Во время проверки на Vievio paukštynas (Электренский район) выяснили, что куры клинически здоровы, не было замечено раненых птиц.

Были зафиксированы незначительные нарушения, связанные с заполнением документов, освещением помещений, несколько кур выбрались из клеток.

Ответственное лицо должно устранить эти недочеты. Отходы жизнедеятельности кур утилизировались должным образом. Возраст несушек - от 77 до 96 недель.

В Плунгеском районе проверили 4 птичника - два Vyturio paukštynai, Kaušėnų paukštynas и птицеферма Вальдемараса Садауникаса.

На птицефермах не зафиксировали нарушений, связанных с содержанием несушек.

Был отмечен недостаточный перьевой покров у отдельных индивидов, однако с учетом срока яйценосности - это является естественным сезонным явлением, вскоре у птиц появятся новые перья.

ГПВС с 1 января 2012 года запрещает содержание несушек в несоответствующих стандартам клетках. Одинаковые требования были установлены во всех странах ЕС.

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