Условия содержания кур зафиксированы на фото

Всего проверили 5 птицеферм в Электренском и Плунгеском районах.
Условия содержания птиц оценивались по установленным законами правилам к содержанию несушек.
Во время проверки на Vievio paukštynas (Электренский район) выяснили, что куры клинически здоровы, не было замечено раненых птиц.
Были зафиксированы незначительные нарушения, связанные с заполнением документов, освещением помещений, несколько кур выбрались из клеток.
Ответственное лицо должно устранить эти недочеты. Отходы жизнедеятельности кур утилизировались должным образом. Возраст несушек - от 77 до 96 недель.
В Плунгеском районе проверили 4 птичника - два Vyturio paukštynai, Kaušėnų paukštynas и птицеферма Вальдемараса Садауникаса.
На птицефермах не зафиксировали нарушений, связанных с содержанием несушек.
Был отмечен недостаточный перьевой покров у отдельных индивидов, однако с учетом срока яйценосности - это является естественным сезонным явлением, вскоре у птиц появятся новые перья.
ГПВС с 1 января 2012 года запрещает содержание несушек в несоответствующих стандартам клетках. Одинаковые требования были установлены во всех странах ЕС.