Уровень безработицы в Литве выше среднего показателя в ЕС

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BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 16:54
Уровень безработицы в Литве в марте составил 8,1% и был выше среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.
© Shutterstock nuotr.

За год - в марте по сравнению с мартом 2016 года - этот показатель в Литве повысился на 0,1 пункта, а по сравнению с февралем этого года - понизился на 0,2 пункта, показывают обнародованные во вторник данные Евростата. В конце марта в Литве работы не было у 120 тыс. человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет в Литве за год повысился на 0,6 пункта, а за месяц - понизился на 0,4 пункта до 15,3%. Во всем ЕС этот показатель был 17,2%, а только в еврозоне - 19,4%.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС в марте работы не было у 19,7 млн. человек. Самый низкий уровень безработицы был в Чехии (3,2%), самый высокий - в Греции (23,5%).

BNS
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