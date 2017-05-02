Уровень безработицы в Литве выше среднего показателя в ЕС

Уровень безработицы в Литве в марте составил 8,1% и был выше среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.

За год - в марте по сравнению с мартом 2016 года - этот показатель в Литве повысился на 0,1 пункта, а по сравнению с февралем этого года - понизился на 0,2 пункта, показывают обнародованные во вторник данные Евростата. В конце марта в Литве работы не было у 120 тыс. человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет в Литве за год повысился на 0,6 пункта, а за месяц - понизился на 0,4 пункта до 15,3%. Во всем ЕС этот показатель был 17,2%, а только в еврозоне - 19,4%.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС в марте работы не было у 19,7 млн. человек. Самый низкий уровень безработицы был в Чехии (3,2%), самый высокий - в Греции (23,5%).