Уровень безработицы в Литве сравнили со средним показателем по ЕС

В июне 2017 года уровень безработицы в Литве составил 7,6% и был близок к среднему показателю по Евросоюзу, который составил 7,7%, сообщил Евростат.
© Shutterstock nuotr.

За год - июле, по сравнению с тем же месяцем 2016 года, этот показатель в Литве снизился на 0,4 пункта, а по сравнению с июнем - вырос на 0,6 пункта, говорится в опубликованных в понедельник данных статистической службы ЕС.

Безработица среди молодежи до 25 лет в Литве за год выросла на 0,2 пункта, а за месяц - на 1,2 пункта до 14,2%. В целом в ЕС этот показатель достиг 16,6% а в зоне евро - 19,1%.

Судя по предварительным данным Евростата, в июле самый низкий показатель безработицы был в Чехии (2,9%), а самый высокий - в Греции (21,7%).

BNS
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