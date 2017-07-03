Уровень безработицы в Литве ниже среднего по ЕС

Уровень безработицы в Литве в мае этого года составлял 7,3% и был ниже среднего показателя по Евросоюзу (ЕС) (7,8%), сообщил Евростат.

За год - в мае по сравнению с маем 2016 года - этот показатель в Литве снизился на 0,9% пункта, а по сравнению с апрелем этого года - снизился на 0,2 пункта, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата.

В конце мая в Литве работы не было у 107 тыс. человек.

Безработица среди молодежи (в возрасте до 25 лет) за год снизилась на 3,3 пункта, а за месяц - снизилась на 0,3 пункта до 12,5%. Во всем ЕС этот показатель был 16,9%.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС в мае работы не было у 199,115 млн. человек.