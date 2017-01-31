Уровень безработицы в еврозоне опустился до минимума с 2009 года

Экономика еврозоны продолжает демонстрировать рост, хотя несколько более медленный, чем ранее.

Это следует из отчета европейского статистического ведомства Евростат, опубликованного во вторник, 31 января. Согласно этим данным, объем внутреннего валового продукта 19 стран, входящих в валютный союз, составил в 2016 году 1,7 процента, что несколько ниже, чем годом ранее (2 процента).

Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по Евросоюзу. Здесь суммарный объем ВВП увеличился на 1,9 процента, при том что в 2015 году он составил 2,2 процента.

Положительная динамика наблюдается и на рынке труда. Уровень безработицы в еврозоне опустился до минимальных значений начиная с мая 2009 года. В 2016 году он составил 9,6 процента от числа трудоспособного населения.

При этом аналитики рассчитывали, что он составит 9,8 процента. Этот показатель разнится по странам Евросоюза. Самый низкий уровень в Германии, где это показатель остановился на отметке 3,9 процента, самый высокий (23 процента) - в Греции.

В то же время неожиданно резкий скачок вверх совершила инфляция. Уровень потребительских цен в декабре 2016 года вырос на 1,8 процента по отношению к тому же периоду годом ранее.

Таким образом, он достиг самых высоких значений, начиная с февраля 2013 года. Более всего подорожала стоимость электроэнергии и продуктов питания.