Уровень безработицы в еврозоне опустился до минимума с 2009 года

Это следует из отчета европейского статистического ведомства Евростат, опубликованного во вторник, 31 января. Согласно этим данным, объем внутреннего валового продукта 19 стран, входящих в валютный союз, составил в 2016 году 1,7 процента, что несколько ниже, чем годом ранее (2 процента).
Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по Евросоюзу. Здесь суммарный объем ВВП увеличился на 1,9 процента, при том что в 2015 году он составил 2,2 процента.
Положительная динамика наблюдается и на рынке труда. Уровень безработицы в еврозоне опустился до минимальных значений начиная с мая 2009 года. В 2016 году он составил 9,6 процента от числа трудоспособного населения.
При этом аналитики рассчитывали, что он составит 9,8 процента. Этот показатель разнится по странам Евросоюза. Самый низкий уровень в Германии, где это показатель остановился на отметке 3,9 процента, самый высокий (23 процента) - в Греции.
В то же время неожиданно резкий скачок вверх совершила инфляция. Уровень потребительских цен в декабре 2016 года вырос на 1,8 процента по отношению к тому же периоду годом ранее.
Таким образом, он достиг самых высоких значений, начиная с февраля 2013 года. Более всего подорожала стоимость электроэнергии и продуктов питания.