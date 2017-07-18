UPS в Каунасе строит распределительный центр

Девелоперская компания Foneta планирует завершить строительные работы по заказу уполномоченного представителя UPS - компании Skubios siuntos в Каунасской свободной экономической (СЭЗ) зоне в октябре.
Глава Skubios siuntos Вайдотас Лашас утверждает, что план строительства склада связан с планами компании удвоить объемы поставляемых посылок.
"Рейсы и помещения являются частью расширения UPS и нашей компании, как уполномоченного ее представителя, ведь литовская экономика растет, поэтому растут и объемы посылок. Для того, чтобы обслуживать бизнес, мы должны не отставать", - сказал BNS В. Лашас.
Он пока не мог раскрыть объемы инвестиций в новое здание.
В марте Skubios siuntos открывает новый маршрут из Каунаса в Кёльн, а через несколько лет планирует удвоить объем посылок с 4 до 8 млн. тонн.
В Кёльне находится крупнейший логистический центр UPS в Европе. В Литве компания начала работать в 1991 году.
В Каунасской СЭЗ также действует центр распределения посылок компания доставки DPD Lietuva, в который было инвестировано 6,5 млн. евро.