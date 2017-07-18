UPS в Каунасе строит распределительный центр

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BNS
вторник, 18 июля 2017 г. 18:09
Одна из крупнейших в мире логистических компаний - американская UPS, которая за четыре года планирует удвоить объемы грузоперевозок, расширяется в Каунасе - здесь она строит центр распределения посылок и офисное здание.
Kaunas
© DELFI / Rafael Achmedov

Девелоперская компания Foneta планирует завершить строительные работы по заказу уполномоченного представителя UPS - компании Skubios siuntos в Каунасской свободной экономической (СЭЗ) зоне в октябре.

Глава Skubios siuntos Вайдотас Лашас утверждает, что план строительства склада связан с планами компании удвоить объемы поставляемых посылок.

"Рейсы и помещения являются частью расширения UPS и нашей компании, как уполномоченного ее представителя, ведь литовская экономика растет, поэтому растут и объемы посылок. Для того, чтобы обслуживать бизнес, мы должны не отставать", - сказал BNS В. Лашас.

Он пока не мог раскрыть объемы инвестиций в новое здание.

В марте Skubios siuntos открывает новый маршрут из Каунаса в Кёльн, а через несколько лет планирует удвоить объем посылок с 4 до 8 млн. тонн.

В Кёльне находится крупнейший логистический центр UPS в Европе. В Литве компания начала работать в 1991 году.

В Каунасской СЭЗ также действует центр распределения посылок компания доставки DPD Lietuva, в который было инвестировано 6,5 млн. евро.

BNS
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