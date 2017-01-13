Уникальная возможность взглянуть на дом, который продают рядом с президентским дворцом

На столичной ул. Шв.Игното, рядом с президентским дворцом, продают многоквартирный дом с шестью апартаментами.
В двух из них проживает предприниматель Дарюс Адутавичюс, остальные он сдает в аренду. Предприниматель решил заняться бизнесом в другой сфере, поэтому продает VIP-апартаменты. Стоимость объекта – около 2 млн. евро.
Дом площадью 651 кв. м как гостевой начал работать летом 2009 г. По словам предпринимателя, начало бизнеса было нелегким.
"Это была семейная инвестиция. Эксплуатация началась в 2009 г., до этого дом реконструировали. Начало, конечно, было непростым, но потом появились постоянные клиенты, рекомендации", – сказал Адутавичюс.
Апартаменты сдают в аренду на разное время (как на несколько дней, так и на срок до года). В подвале дома оборудована сауна.
На вопрос, почему его клиенты выбирают не гостиницу, а апартаменты, он отметил, что в гостинице ощущается нехватка пространства, а апартаменты занимают площадь 70-90 кв. м.
Основные клиенты – россияне, белорусы, латыши, немцы и британцы. В этом году прибыли первые гости из Японии. Правда, в силу экономической ситуации в России, количество россиян в последнее время снизилось.
"В свое время, когда было много туристов из Москвы, и цены были выше, сейчас их подкорректировали. Но с другой стороны – когда одних туристов становится меньше, появляются другие – увеличился поток с Запада", – сказал собеседник.
Представитель агентства Ober-Haus Марюс Чюлада заметил, что в столице, как в центре, так и во всем городе, ощущается нехватка гостиниц.
"Место для расширения есть и мы еще увидим движение на гостиничном рынке", – сказал он.
Чюлада заметил, что в центре города эту нишу заполняют представители малого бизнеса, предоставляющие в аренду апартаменты на короткий срок. Кроме того, по его словам, есть люди, которые хотят обосноваться в нестандартных гостиницах.