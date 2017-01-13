Уникальная возможность взглянуть на дом, который продают рядом с президентским дворцом

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ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 16:11
На рынке недвижимости в Вильнюсе появляются исключительные объекты. Уже полгода как нового владельца ждет трехэтажный дом, находящийся рядом с президентским дворцом.
© Sotheby's International Realty

На столичной ул. Шв.Игното, рядом с президентским дворцом, продают многоквартирный дом с шестью апартаментами.

В двух из них проживает предприниматель Дарюс Адутавичюс, остальные он сдает в аренду. Предприниматель решил заняться бизнесом в другой сфере, поэтому продает VIP-апартаменты. Стоимость объекта – около 2 млн. евро.

Дом площадью 651 кв. м как гостевой начал работать летом 2009 г. По словам предпринимателя, начало бизнеса было нелегким.

"Это была семейная инвестиция. Эксплуатация началась в 2009 г., до этого дом реконструировали. Начало, конечно, было непростым, но потом появились постоянные клиенты, рекомендации", – сказал Адутавичюс.

Апартаменты сдают в аренду на разное время (как на несколько дней, так и на срок до года). В подвале дома оборудована сауна.

На вопрос, почему его клиенты выбирают не гостиницу, а апартаменты, он отметил, что в гостинице ощущается нехватка пространства, а апартаменты занимают площадь 70-90 кв. м.

Основные клиенты – россияне, белорусы, латыши, немцы и британцы. В этом году прибыли первые гости из Японии. Правда, в силу экономической ситуации в России, количество россиян в последнее время снизилось.

"В свое время, когда было много туристов из Москвы, и цены были выше, сейчас их подкорректировали. Но с другой стороны – когда одних туристов становится меньше, появляются другие – увеличился поток с Запада", – сказал собеседник.

Представитель агентства Ober-Haus Марюс Чюлада заметил, что в столице, как в центре, так и во всем городе, ощущается нехватка гостиниц.

"Место для расширения есть и мы еще увидим движение на гостиничном рынке", – сказал он.

Чюлада заметил, что в центре города эту нишу заполняют представители малого бизнеса, предоставляющие в аренду апартаменты на короткий срок. Кроме того, по его словам, есть люди, которые хотят обосноваться в нестандартных гостиницах.

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