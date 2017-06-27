Украинский инженер: разница в условиях труда между Украиной и Литвой огромна

Украинский инженер Юрий Янчук живет в Литве с 2008 года. Приехал он сюда по семейным обстоятельствам, однако довольно быстро нашел высококвалифицированную работу и сейчас работает в сотрудничестве с Вильнюсским техническим университетом им. Гедиминаса.

Прибывший в Литву инженер обладает большим опытом работы в промышленной области Украины: с 1986 года он работал инженером — конструктором в нескольких крупных компаниях: в научном институте телевизионной техники - концерне «Электрон», в частной компании Centrurion, в специальном конструкторском бюро «Текон».

До переезда в Литву Янчук был в инженером по навигации и связи в львовском филиале Украинского государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения.

«Я переехал в Литву в 2008 году по семейным обстоятельствам, и хотя я говорю по-литовски, но, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. Тогда в Литве было трудно найти работу из-за кризиса, поэтому в течение нескольких месяцев я делал ремонт дома и искал работу в Литве через знакомых инженеров. Мне повезло, что удалось найти общий язык и доказать, что я могу быть полезным для «Литовских железных дорог», - рассказывает собеседник.

В настоящее время, инженер из Украины уже стал постоянным жителем Литвы, здесь он создал семью и в дочерней компании «Литовских железных дорог» - Вильнюсском депо по ремонту локомотивов - работает в течение почти десяти лет, начиная с 2009 года. Его направление работы: модернизация различных устройств и разработка новых решений.

«Теперь создаю программное оборудование, которое позволило бы управлять локомотивами и другим оборудованием. Эта программная система уникальна тем, что мы можем иметь доступ к данным и управлению, сделать обновление. А разработанные другими компаниями системы требуют участия этих компаний или их представителей, а это подразумевает дополнительные затраты», - сказал Янчук.

Правда, он работает не в одиночку, а вместе со специалистами Вильнюсского технического университета им.Гедиминаса, которые занимаются вычислениям, оценкой, так как компании, которые создают технологические решения, а затем продают их, свои разработки в основном скрывают, это - коммерческая тайна.

В Литве другие условия работы





На вопрос, отличаются ли условия работы в Литве и Украине, Янчук улыбается и приводит пример.

«Разница в условиях труда между Украиной и Литвой огромна, потому что здесь намного лучше отработано снабжение необходимыми рабочими инструментами. В Литве, если работа требует наличия какой-то программы, тебе ее купят, если нужно какое-то устройство - также купят, и все вопросы могут быть решены. В Украине нет таких вещей, как правило, тебя оставляют действовать самостоятельно и на старой технике ты должен создать конфетку, хотя инженеры очень хорошие», - говорит он.

Украинец детализирует: теперь он работает с программой AutoCAD, которая поддерживается лицензированной компанией, поэтому она работает прекрасно.

«А в Украине приходится иметь дело с программным обеспечением, которое то работает, то не работает. Там делаются попытки создавать добавленную стоимость без инвестиций в инфраструктуру, с имеющимися ресурсами, и это, как ржавчина, разъедает промышленность. Я вижу, в Литве делаются вложения, например, даже в моей лаборатории: когда я приехал сюда, не было ничего, а теперь и ремонт сделан, приобретено оборудование, - сказал Ю.Янчук. - Конечно, если сравнивать Украину с Зимбабве, разница будет огромной, но я хочу сравнивать с более развитыми странами. Да, Украина имеет огромный потенциал в области машиностроения, но средств не хватает".

Украинцы, работают и инженерами и программистами

В последние годы большое количество иммигрантов приезжают в Литву из Украины. Ранее бизнесмены говорили о том, что граждане этой страны работают в различных секторах: большая часть из них работают в области строительства, но есть и те, кто работает инженерами и программистами.

По словам Ю.Янчука, ряд специалистов из Украины могли бы участвовать в проектах, осуществляемых в Литве, но они должны жить в Литве.

«Работать инженером удаленно практически невозможно, в отличие, например, от работы программистом. Однако и программисты из Украины приезжают в Литву, потому что так удобнее. Я знаю двух людей, которые успешно обосновались здесь, работают в банке», - рассказывает он об особенностях иммиграции в Литву.

Отвечая на вопрос, были ли у него сложности при переселении в Литву с адаптацией, украинец говорит, что нет.

«Я не заметил практически никакой разницы между менталитетом украинцев в Западной Украине и населением Литвы. Тем не менее, в Украине между Западом и Востоком различия в менталитете очевидны. Литву и Украину объединяет общая история, если вы приедете во Львов, и посмотрите на Ратушу, на православные церкви или костелы, вы можете увидеть и герб Литвы. Почему Советский Союз делегировал все производство электроники в страны Балтии и Западную Украину? Там были люди, которые были в состоянии выполнять такие работы, были соответствующие учебные заведения, они находили общий язык» - говорит он.

Andrius Ušinskas © Asm. archyvas

Профессор и доцент факультета электронных систем университета им. Гедиминаса Андрюс Ушинскас сказал в интервью DELFI, что в прошлом году университет у компании, в которой работает Юрий, получил заказ на анализ работы данных электронных систем локомотивов.

«Локомотив — это словно электростанция на колесах, в нем много видов процессов, как их сочетать, а в случае необходимости - остановить. Эти процессы трудно контролировать, особенно когда необходимо, чтобы он сжег именно столько топлива, сколько нужно, - пояснил А. Ушинскас. - Теперь задача - считывать данные, их анализировать, понять, как все работает. В большинстве случаев это секрет каждой компании, так называемый «черный ящик», принципы действия которого ни в коем случае не разглашаются. При работах по модернизации «черный ящик» необходимо покупать".

На вопрос, не было ли каких-либо трудностей в общении с инженером из другой страны, А. Ушинскас ответил отрицательно.

«Украинцы очень умные люди. Юрий объяснил нам, как все должно быть, и мы эффективно общаемся, особенно на уровне тех поколений, которые учились еще при Советском Союзе», - сказал А. Ушинскас.

Профессор отмечает, что в Литве не хватает инженеров, а привлечение специалистов из Украины выгодно Литве.

«Я думаю, что инженеров в Литве не хватает, поэтому я предлагаю учиться в ВТУГ, - улыбается он. - Для того, чтобы иметь возможность немедленно получить хорошо оплачиваемую работу и удовлетворить рыночный спрос. Действительно, тот факт, что нас наняло на работу Вильнюсское депо по ремонту локомотивов является первым признаком того, что им не хватает специалистов. То, что мы пришли и общаемся с украинцем также является признаком отсутствия специалистов, инженеров, потому что они импортируются из Украины».

Украинцы эмигрируют

Ю. Янчук рассказал, что хотя большую часть жизни он в работал в промышленности Украины, ранее ему уже приходилось поработать за границей — в Польше. В самой же Украине инженеры получают очень мало.

«В Литве, по сравнению с Польшей, труднее, так как в стране все меньше и меньше рабочих мест. Конечно, в Польше и раньше работало много украинцев, я и раньше знал о районах, в которых украинцы жили, приезжали туда на заработки на неделю, а теперь они оформились официально и масштаб прояснился», - рассказывает украинский инженер.

Он отметил, что безработные украинские инженеры были готовы ехать и в Китай.

«То, что в Украине в 90-е проходили инженерные работы, в основном определил тот факт, что в то время за это много платили в Китае. Я знаю случаи, когда инженеры из Украины ездили в Китай, чтобы работать, и не по одному. Если у нас в то время была зарплата в размере 100 долларов США, там оклад был 300 долларов. Плюс полностью оплачиваемые условия жизни. Эти инженеры должны были обучить 2 местных специалистов», - рассказывает Ю.Янчук.

Он констатирует, что большую часть своей жизни работал со специальным оборудованием, но в Азии не работал.

«Когда мы работали во Львове, в области авиации, мы создавали стенды для тестирования различных решений. Представьте себе, как на стекло самолета могли бы проектироваться различные рабочие параметры, когда освещение, подходящее для стекла, является очень интенсивным? Такое решение должно работать и при + 50 °, и при -80 градусов по Цельсию", - говорит Ю.Янчук.

Когда его спросили, какие были настроения в Украине, когда он уезжал в Литву, Ю.Янчук не скрывал, что они были пессимистическими.

«Когда я уехал из Украины, там настроения были очень грустные, казалось, что перспектив нет абсолютно, никакой надежды, все ждут чего-то, - говорит Ю.Янчук. -. В настоящее время, хотя Украина пережила трагическую войну, по крайней мере, есть какие-либо ориентиры - безвизовый режим для краткосрочных поездок в шенгенскую зону».

По данным Департамента миграции, больше всего разрешений на временное проживание в Литве получают жители соседних стран - украинцы, белорусы и россияне.