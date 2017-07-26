Украинские конфеты создают конкуренцию литовским производителям

Импортируемые из Украины конфеты повышают конкуренцию для производимых в Литве сладостей, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

"Основные продукты Roshen - развесные конфеты, и они забирают часть рынка у других продуктов этой категории, в том числе и у литовских. К сожалению, наши потребители не читают или редко читают этикетки, поэтому не видят, что состав украинских продуктов хуже, например, они очень много используют траснжиров, которые министерство здравоохранения рекомендует ограничивать, много сахара. Эти виды сырья самые дешевые", - сказал в интервью изданию директор столичной кондитерской фабрики Vilniaus pergale Роландас Янцерис.

Глава другой литовской кондитерской фабрики Ruta Роландас Придоткас, в свою очередь, подчеркнул, что предложение конфет зависит от торговых сетей, а в последнее время украинских конфет на прилавках литовских магазинов становится все больше.