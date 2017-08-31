Украинка в литовской провинции: вы не понимаете, какие вы счастливые

Антонина много лет проработала в телекоммуникационной компании и занималась предпринимательством в Днепропетровске, однако в считанные недели потеряла огромную сумму денег, и стал вопрос, что делать дальше.

А начиналось все вполне оптимистично: женщина в своем родном Днепропетровске получила три образования: техническое, юридическое, а также закончила высшую школу менеджмента. Более 15 лет Антонина Алексеенко проработала в телекоммуникационной компании "Киевстар", где работала директором по развитию регионального управления.

"Кроме того, у меня был свой собственный бизнес. Вместе с мужем мы занимались строительными материалами и дистрибуцией аксессуаров для ванных комнат. Мы их поставляли из Италии и Германии в Украину, а затем через какой-то период времени подписали 2-летний контракт с Польшей, куда поставляли продукцию в 54 магазина", - рассказывает предпринимательница.

Литва, как Днепропетровская область

Деловая география, по словам Антонины, была обширна — с европейскими странами сотрудничество продолжалось более 12 лет. В 2013 году ей пришла мысль купить в одной из европейских стран недвижимость и выбор пал на Литву. То, что женщина в итоге переехал в Науйои Акмяне, оказалось делом случая: это было первое, что показал поиск в интернете.

"Пока еще в Украине не было военных действий, я купила квартиру в Науйойи Акмяне, чтобы привозить сюда сына отдыхать и дышать свежим воздухом. Мне нужен был спокойный уголок с хорошей инфраструктурой. Я приехала в Литву, в Науйойи Акмяне, переночевала в выбранной квартире и на следующий же день ее купила. В этом городе прекрасная инфраструктура, тут все рядом. Я воспринимаю Литву, как нашу Днепропетровскую областьб они даже по территории одинаковые. Поэтому объездить ее за один день не проблема — посетить Вильнюс, Каунас, Клайпеду, Палангу, все это рядом. Кроме того, мне очень подходит климат Литвы", - перечисляет достоинства жизни в литовской провинции украинка.

Но осенью 2013 года в Киеве начались кровавые события на Майдане независимости, потом военные действия начались на Донбассе, и "бизнеса просто не стало".

Антонина была вынуждена закрыть свою компанию, хотя в телекоммуникационной структуре по-прежнему продолжала работать. В 2014 году она приняла решение переехать во Францию и попытаться там наладить контакты, кроме того, было желание начать бизнес в Литве. В итоге из Франции она приехала в Литву.

"Сейчас я живу в Литве и, как я всем говорю, иногда в Париже. А с Украиной меня связывает лишь то, что я поставляю натуральные продукты из Украины в страны EC. На сегодняшний день у меня уже подписан контракт с каунасской компанией. Там я буду открывать первую точку по торговле натуральными продуктами из Украины. Дальше я планирую открываться и в Вильнюсе", - говорит бизнес-вумэн.

Привезла с собой 7 семей, 4 уехали





По ее словам, за время жизни в Литве, с точки зрения законодательства, условия для иммигрантов ухудшились: были ужесточены требования для иностранцев, которым теперь для получения вида на жительство необходимо трудоустроить местных граждан или граждан стран ЕС.

"Например, вместе со мной из Украины в Науйойи Акмяне переехало семь семей. Причем, это не бедные люди, которые также хотели заниматься тут бизнесом. Но так как Литва и страны Балтии небольшие, то, конечно, мы хотели делать бизнес, охватывающий и другие страны Европы. Однако измененное миграционное законодательство вынудило 4 семьи, которые приехали со мной, уехать в Польшу. Эти люди платили налоги и могли бы платить их и дальше, но им пришлось откорректировать свои планы и перевести свой бизнес и отправить свои семьи в страну с более подходящим для них иммиграционным законодательством. Кстати, налоговая система в Литве более привлекательная, чем налоговые системы, например, Украины, Германии или Франции", - говорит иммигрантка.

И все же, по ее мнению, необходимость приема на работу местных кадров, реальной нужды в которых нет, но иначе не получить разрешение на пребывание в стране для осуществления этого самого бизнеса – нонсенс с позиции разумного человека и бизнесмена. Находить какие-то обходные пути для решения такого рода проблем люди не пожелали и покинули страну.

Сама она не собиралась уезжать в Польшу, хотя с этой страной она уже работала два года по контракту. Но особой радости и дохода эта работа не принесла и возвращаться желания не было.

"Я там больше работать не хочу, хотя двое моих старших детей там неплохо устроились, закончили учебу и как-то вписались. Кстати, и цены там не такие уж низкие, как представляется некоторым. По крайней мере, мой сын после того, как побывал у меня в гостях в Литве, говорит, что не видит существенной разницы", - подмечает собеседница DELFI.

В Литве не хватает квалифицированных работников

Свое предпринимательское будущее Антонина связывает с Литвой, собирается здесь наладить производство, однако все карты пока не раскрывает: "Сейчас мы откроем свои точки продажи и посмотрим, есть ли востребованность. А дальше будет видно".

По мнению Антонины, разница в восприятии действительности и возможностей отличает иностранцев от местных жителей.

"Люди из Литвы уезжают, я это вижу. Но я еще могу понять тех, кто уехал 10 или 15 лет назад, куда им уже возвращаться? Но мне не понятно, почему молодые люди говорят, что не видят перспектив... У меня создалось впечатление, что у тех, кто тут живет долго, просто уже глаз «замылился». Они не видят, что им тут делать, а когда приезжает иностранец, он чувствует разницу и быстрее адаптируется, быстрее находит пути решения той или иной проблемы. И я это вижу сама очень отчетливо. Я вижу, что тут осталось очень мало квалифицированных работников. Я очень часто бываю и в Вильнюсе, и в Каунасе и отчетливо ощущаю остроту этой проблемы", - говорит Антонина.

Впрочем, люди в Литве ее приятно удивили: очень многие ей тут помогают — и советом, и контактами. С ее точки зрения, Литва имеет великолепные перспективы для развития бизнеса при условии, что проблема с квалифицированными кадрами будет решена в ближайшее время.