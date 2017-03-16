Украина ввела санкции против пяти "дочек" российских банков

Речь идет о Проминвестбанке, ВТБ Банке, БМ Банке (группа ВТБ), Сбербанке и VS Bank (принадлежит Сбербанку).

В среду НБУ предложил ввести в отношении этих банков санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины.

"Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупки ценных бумаг, размещения средств на корсчетах и других подобных операций", - уточнил замглавы НБУ Яков Смолий.

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Ранее докапитализация украинских филиалов российских банков осуществлялась преимущественно за счет капитала материнских структур.

Как сообщила зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова, сейчас обязательства банков с российским госкапиталом перед украинскими физическими и юридическими лицами составляют 36 млрд гривен (1,34 млрд долларов), тогда как их кредитные портфели - 150 млрд гривен (5,58 млрд долларов).

Другие банки с участием российского капитала, в частности, "Альфа-банк", в санкционный список НБУ не попали.

В Кремле заявили, что санкции против российских банков на Украине противоречат международному праву, и пообещали, что Москва будет защищать интересы российских банков.

Между тем, как утверждает пресс-служба Банка России, негативное решение по российским банкам на Украине не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость.

"По сделанным оценкам, с учетом незначительного объема этих инвестиций в балансах российских банковских групп и уже созданных под их обесценение резервов даже самый негативный сценарий не окажет существенного влияния на их финансовую устойчивость", - говорится в заявлении российского ЦБ.