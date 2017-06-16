Украина рассматривает возможность присоединиться к Rail Baltica

"Мы также обсуждали, что амбициозный проект Rail Baltica мог бы быть присоединен к Украине", - заявил журналистам В. Омелян после встречи с министром экономики Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

В. Омелян отметил, что окончательную потребность Украины в участии в проекте помогут оценить проводимые в этом году тесты, в ходе которых будет испробовала прямая железнодорожная линия в Балтийские страны через Белоруссию.

"Мы посмотрим, как она действует, увидим, каков спрос на такое направление", - пояснил В. Омелян.

М. Синкявичюс отметил, что поддерживает такую идею Украины, однако подчеркнул, что сейчас для Балтийских стран важнее всего продолжить уже запланированную колею.

"Если говорить о включении линий Украинской железной дороги (...) то это более поздние планы, но давайте не будем исключать никакие возможности. Я считаю, что мы можем обсуждать и искать поддержку в Еврокомиссии, не только мечтать, но и работать", - сказал М. Синкявичюс.

В рамках реализации проекта Rail Baltica от Таллина до границы Литвы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Пассажирские поезда на этой линии смогут следовать на скорости до 240 км. в час, а грузовые - до 120 км. в час.

По последним данным, прокладка ail Baltica, включая отрезок между Каунасом и Вильнюсом, обойдется приблизительно в 5,8 млрд. евро.