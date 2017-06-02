Уходящая из Литвы сеть Prisma LT увольняет почти 300 работников

Уходящая из Литвы компания финского капитала Prisma LT сообщила об увольнении почти 300 работников.

Литовская биржа труда сообщила BNS, что Вильнюсская и Каунасская биржи труда получили сообщения от Prisma LT о планирующемся увольнении: в Вильнюсе - 162 работников, в Каунасе - 126.

В Литве было четыре супермаркета Prisma.

В начале мая финская Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) сообщила о том, что с июля планирует закрыть супермаркеты Prisma в Литве и Латвии, поскольку рынок слишком мал для того, чтобы работать прибыльно.

В целом в январе-мае было получено 15 извещений о планирующемся увольнении 887 работников. В прошлом году за этот же период было получено 21 извещение, были предупреждены 1258 работников.