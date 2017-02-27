Удар по Авулису: прокуратура требует расторгнуть договор об аренде земли под стадионом "Жальгирис"

Такое решение приняла Вильнюсская окружная прокуратура, рассмотрев просьбу физического лица о защите общественного интереса.
Прокуроры потребовали от Национальной земельной службы (НЗС) предпринять действия для устранения установленных нарушений.
По сведениям DELFI, НЗС предупредила принадлежащую Hanner компанию Promola о том, что договор об аренде земли с ней будет расторгнуть через два месяца после того, как ей вручат письменное уведомление о расторжении договора.
НЗС не отрицала, но и не подтвердила информацию о намерении расторгнуть договор об аренде земли под бывшим стадионом.
Пресс-секретарь НЗС Руслан Голубов ответил на все вопросы так:
"В настоящее время НЗС получила постановление прокурора отдела по защите общественного интереса Вильнюсской окружной прокуратуры о принятии решения в связи с устранением возможных нарушений закона".
ВРИО Вильнюсского отдела НЗС Артурас Балтрушайтис, подписавший письмо, адресованное компании Promola о расторжении соглашения об аренде земли, а также прокуроры, на вопросы DELFI отвечать не стали.
Компания Hanner так прокомментировала сообщение о расторжении договора:
"Такое решение - это вызывающая беспокойство и плохая новость для литовских и зарубежных инвесторов, поскольку показывает, что любые долгосрочные соглашения с государством могут быть расторгнуты без ясных причин и аргументов.
Hanner в 2015 году за 41 млн. евро купил у Šiaulių bankаs участок земли между ул. Ринктинес и Шейминишкю. Šiaulių bankаs получил эту землю вместе с постройками на ней после банкротства Ūkio bankаs.
Šiaulių bankas продал объект на аукционе, на котором участвовало 30 инвесторов.
Решение НЗС о расторжении соглашения нечестное и незаконное, поскольку все процедуры приобретения и аренды проводились публично и законно.
Если государство будет придерживаться такой политики, то Литва станет непривлекательной для инвесторов, а потом инвестиций еще больше уменьшится.
О дальнейших действиях в целях защиты интересов компании мы сообщим на следующей неделе".
Компания Hanner планировала построить на этой территории гостиницу.