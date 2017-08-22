У взявших в кредит жилье есть возможность сэкономить немалую сумму?

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ru.DELFI.lt
вторник, 22 августа 2017 г. 09:10
Тысячи жителей Литвы, приобретая личное жилье, берут кредиты в банках. В социальных сетях появились объявления, в которых им предлагается сэкономить десятки тысяч евро. DELFI поинтересовался, законно ли это.
© A.Didžgalvio nuotr.

Некоторые специалисты утверждают, что теоретически есть возможность сэкономить часть налогов, если кредит работнику предоставляет не банк, а сам работодатель. Однако такая практика опасна и довольно редко встречается.

Тем не менее, некоторые владельцы компаний часть своей зарплаты выделяют на страхование жизни или накопление пенсии — в отношении этих выплат применяется льготный налог. При оформлении договоренности с работниками они также могли бы накопить немалую сумму, которой можно было бы покрыть часть кредита. Правда, не все так просто, как кажется.

Часть денег заплатит работодатель?

Недавно в социальной сети появилось объявление: «Внимание владельцам и работникам! Знаете ли вы, как часть средств за кредит жилья вернуть через компанию? К нам обратилась одна семья, чтобы мы создали для нее план, как быстрее вернуть кредит. Остаток их кредита составлял 110 500 евро. Кредит семья должна была вернуть в 2045 году.

Мы вместе составили план таким образом, что 65 266 евро расходов покроет компания, а кредит компания вернет в 2033 году, то есть на 12 лет раньше, а дополнительных расходов у семьи не будет».

Более детальную информацию автор объявления обещал предоставить через личное сообщение.

На вопрос о том, законны ли подобные действия, заместитель директора департамента права Государственной налоговой инспекции Алина Гаудулите прокомментировала:

«Если компания за работника выплачивает кредит и проценты, считается, что человек получил доход натурой. При обнаружении таких случаев покрываемая часть займа и проценты будут облагаться налогом на доходы с населения. Если лицо является сотрудником компании, доход будет облагаться налогом в качестве трудовых отношений.

Такие случаи ГНИ уже фиксировала. Например, в 2010 году компания покрыла полученный от банка кредит на 11 млн. литов за своего акционера и руководителя. Эта сумма в ходе проверки была признана доходом работника и была обложена налогом как доход, связанный с трудовыми отношениями. Было насчитано 6 миллионов литов налогов».

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