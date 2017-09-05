Как установил Центробанк Литвы, средний взнос за страхование этого вида за первое полугодие 2017 года возрос на 24%. Но страхователи по-прежнему жалуются, что эта деятельность не приносит прибыль. Обязательным страхованием автомобилей в Литве занимаются семь компаний: Compensa Vienna Insurance Group, Gjensidige, Lietuvos draudimas, BTA Baltic Insurance Company , Ergo, If P&C Insurance ir Seesam Insurance AS.

Директор Литовской ассоциации страхователей Андрюс Романовскис прокомментировал, что семь компаний могут обеспечить очень высокий уровень конкуренции. Проблем здесь не видит и Совет по конкуренции. Но представитель Совета Ирма Урмонайте добавила, что определенные вопросы у елиентов возникают.

«Разные взносы обычно устанавливаются с учетом конкретных обстоятельств, включая возраст водителя, стаж, дисциплинированность, тип автомобиля и пр», - прокомментировала она.

Романовскис утверждал, что ассоциация не наблюдает за ценами и их изменениями, не собирает данные, не комментирует, как цены могут меняться. Но это делает Центробанк.

Все отмечают, что страхование автомобилей не прибыльно, но в 2016 г. пять из семи компаний работали прибыльно, как показали их финансовые отчеты.

В обзоре за первое полугодие 2017 года также говорится, что обязательное страхование автомобилей во все периоды с его введения (за исключением первого года, когда расценки регламентировались законами) было убыточным видом страхования и очень повлияло на общий результат рынка.

«Страховые компании наконец приняли меры, чтобы исправить эту ситуацию», - говорится в отчете.

Романовскис сказал, что, если говорить о ценах, важно понять, что не количество взносов обусловливает успех бизнеса страхования. «Механизм оценки рисков каждого страхователя индивидуальный и уникальный. Поэтому часто может складываться ситуация, когда взнос одному клиенту в разных компаниях может отличаться», - сказал он. По его словам, оценка риска обоснована как индивидуальной оценкой, так и общими принципами. Например, если увеличивается общее количество ДЕП, страховые взносы могут увеличиваться, так как растет вероятность, что ДИП произойдет.

Он объяснил, что на размеры взносов влияют и другие традиционные факторы: прибыльность/убыточность вида страхования, инфляция, рост зарплаты. Он отметил, что с 2004 г. Обязательное страхование всегда было убыточным. «В 2016 г. Убытки были самыми большими за всю историю – 19 млн. евро», - сказал он.

Как показали данные DELFI, пять из семи страховых компаний в 2016 году подсчитывали прибыль. Убыточно работала только Compensa (7,7 млн. евро убытков) и Gjensdige (14,6 млн. евро убытков). Представитель Compensa Линас Лаугалис отметил, что с 2016 года продолжали дорожать работы по ремонту транспортных средств, а большее количество аварий обусловило большее количество страховых выплат.

Между тем, у компании Lietuvos draudimas в прошлом году было 8,2 млн. чистой прибыли. BTA draudimas в 2016 г. заработал 1,9 млн. чистой прибыли, но эта сумма распределяется на три страны Балтии. Чистая прибыль Ergo составила 2,8 млн. евро. Действующая в Литве компания If – эстонский филиал, прибыль этой компании в странах Балтии составила 13,6 млн. евро.

Романовскис отметил, что в этом году рост взносов обусловила не только аварийность, но и быстро растущий автопарк новых машин и растущие цены на ремонт.