Глава компании Klaipedos nafta говорит, что возможно возвращение к первоначальной идее взять кредиты в банках и досрочно выкупить судно у норвежской компании Hoegh LNG. По мнению Саулюса Сквярнялиса, то, что Латвия во вторник приняла решение запросить дополнительную информацию о возможном соглашении - это проволочка, поэтому Литва считает, что договориться не удалось, и постарается выкупить судно-газохранилище другим путем. "На встрече премьер-министров (11 августа - BNS) я сказал, что переговоры завершены, была принята во внимание их просьба, чтобы принять решение в кабинете министров, так что непринятие решения (правительством Латвии - BNS) - это негативная позиция, затягивание процесса, и мы - правительство начинает "план Б". Затраты на содержание терминала (СПГ) нашим потребителям будут снижены", - сказал С. Сквярнялис журналистам после заседания правительства. На вопрос, означает ли это, что судно-газохранилище Independence будет выкуплено у норвежской компании Hoegh LNG в 2024 году без финансовой помощи Евросоюза (ЕС), С. Сквярнялис ответил, что детали будут разъяснены позже. По мнению премьера, поскольку Латвия не поддержала соглашение об общем рынке СПГ, вероятность получить европейское финансирование мала, однако все же еще нужно обсудить это с Эстонией - первая встреча должна состояться в Варшаве 5 сентября. Глава оператора терминала СПГ в Клайпеде - компании Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс сказал, что выбор альтернативы будет зависеть от правительства. Однако, по его словам, одна из возможностей - провести в жизнь прежнюю идею выкупить судно на заимствованные средства. В 2015 году Klaipedos nafta объявила конкурс на получение у банков займов на сумму 300 млн. евро, однако в прошлом году конкурс был остановлен, так как кабмин стал вести переговоря с Еврокомиссией о возможной финансовой помощи для выкупа судна-газохранилища. Подсчитано, что объем финансовой помощи ЕС мог бы составить 100-150 млн. евро.

