У Еврокомиссии есть сомнения по поводу развития электространций Lietuvos energija

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BNS
вторник, 7 февраля 2017 г. 20:00
Еврокомиссия усомнилась в планах литовского энергохолдинга Lietuvos energija построить в Вильнюсе и Каунасе две новых когенерационных электростанции, которые бы работали на сжигании отходов.
Lietuvos energija
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Комиссия утверждает, что появление новых станций может не способствовать сортировке отходов.

В отчете о реализации положений охраны окружающей среды ЕК отмечает, что Литве стоило бы "избегать избыточной инфраструктуры переработки отходов", на которой можно сжигать до 30% коммунальных отходов.

"Если будут построены две дополнительные когенерационные станции, скорее всего, появятся избыточные мощности по сжиганию отходов. Литва планирует сжигать 30% своих коммунальных отходов", - говорится в отчете комиссии.

После строительства электростанций в Вильнюсе и Каунасе, общая мощность которых составит 360 тыс. тонн в год, в Литве в целом можно будет сжигать около 560 тыс. тонн отходов.

По мнению ЕК, оптимальным объемом для сжигания является 20-25% коммунальных отходов, а мощности, превышающие этот показатель сжигания, помешают Литве добиться переработки 50% отходов к 2020 году.

Lietuvos energija, намеревающаяся построить когенерационные станции в Вильнюсе и Каунасе, не может договориться с рынком по вопросу достаточности отходов для станций в 2030 году. Подсчитано, что в 2030 году отходы будут составлять немногим более 400 тыс. тонн. В таком случае около 150 тыс. тонн годовой мощности не будут использованы тремя когенерационными станциями в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Однако, Lietuvos energija считает, что даже если переработка промышленных отходов будет идти успешно, то к 2030 году только их образуется 200 тыс. тонн и станции получат нагрузку. Такие подсчеты разделяет и министерство окружающей среды, однако акцентирует, что объемы промышленных отходов трудно прогнозировать.

BNS
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