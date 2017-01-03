У ДГБ озабоченность вызывают планы в связи с продажей группы TV3

У Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) (озабоченность вызывают планы шведского концерна СМИ Modern Times Group (MTG), связанные с продажей бизнеса в странах Балтии, включая телевизионную группу TV3.

"Вне всякого сомнения, как и спикер (спикер парламента – ELTA) упоминал, мы говорили о приобретении TV3, которое у нас вызывает беспокойство.

Основной вопрос – кто эти инвесторы,чтобы не было определенного влияния с Востока", – сказал 3 января после встречи со спикером Викторасом Пранцкетисом журналистам глава ДГБ Дарюс Яунишкис.

Сообщения о продаже TV3 появились в ноябре 2016 года.

Полномочия на поиск покупателя всего бизнеса MTG в трех странах Балтии, который оценивается в 100 млн. евро, даны группе SEB. Первенство за потенциальными клиентами не из стран Балтии.