Туроператор Kidy Tour планирует развитие

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 09:22
Принадлежащий литовской группе авиабизнеса Avia Solutions Group туроператор Kidy Tour в этом году планирует развитие и рост оборота, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Оборот будет расти, потому что мы расширяем план полетов. Мы надеемся, что растущее доверие клиентов и ориентация на качество позволят провести его в жизнь. Также мы планируем открыть дочерние предприятия в новых странах. В каких конкретно, я скажу, когда мы их зарегистрируем, а пока не хотим забегать за глаза. Мы думаем о Северных странах и странах региона Восточной Европы", - сказал глава Kidy Tour Гвидас Аукштуолис.

По его словам, за первый год своей работы предприятие Kidy Tour получило 7,3 млн. евро доходов, а в этом году ожидается рост оборота вдвое.

Единственный акционер Kidy Tour - Avia Solutions Group, акции которой листингуются на Варшавской бирже.

BNS
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Бизнес

Туроператор Kidy Tour планирует развитие (1)

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Принадлежащий литовской группе авиабизнеса Avia Solutions Group туроператор Kidy Tour в этом году планирует развитие и рост оборота, пишет деловая газета Verslo zinios.

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