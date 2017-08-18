Туристы из США и Германии приезжают в Литву ради необычного развлечения

Если в ближайшие выходные – 20 и 21 августа - в Вильнюсе и Каунасе вы увидите группу людей, фотографирующих не знаменитостей, а троллейбусы – не удивляйтесь: в Вильнюс и Каунас приедут члены Немецкого клуба любителей общественного транспорта (Verband Deutscher Verkehrs-Amateure e.V. (VDVA)), пишет Superkeliones.lt.

Члены этого существующего с 1956 года клуба интересуются историей общественного транспорта в разных городах мира, особенно их интересуют троллейбусы и трамваи. Клуб объединяет не только немцев, но и любителей транспорта из других стран, к примеру, США, Франции и др.

Во время путешествия члены клуба посетят не только Литву, но и Латвию, Эстонию и Финляндию, они будут ездить не только на троллейбусах, но и на трамваях и метро. Вся поездка будет длиться 10 дней.

"Посетить страны Балтии они решились после трехлетней подготовки", - сказал один из инициаторов поездки, директор Superkeliones.lt Удрюс Армалис.

По его словам, одна из самых сложных задач - это найти подходящие троллейбусы и согласовать детали и интересный маршрут поездки.

"Члены клуба прекрасно знают историю городского общественного транспорта и хотят путешествовать по Вильнюсу и Каунасу только на исторических транспортных средствах, а во время поездки – фотографировать эти транспортные средства в самых красивых местах города, пэтому все согласовать было непросто. Но удалось!", - радовался собеседник.

Путешествие по Вильнюсу начнется 20 августа в 9 ч. утра, а по Каунасу – 21 августа – в 10.30 ч.