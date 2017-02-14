Туристы из России и Беларуси стали меньше тратить в Литве

Деловая газета Verslo zinios пишет, что большую часть НДС, подлежащего возврату туристам из третьих стран, возвращают себе туристы из РФ и Беларуси, однако их траты в литовских ТЦ с каждым годом становятся все меньше.

"Мы заметили, что иногда в одном магазине делают покупки на небольшие суммы несколько членов семьи, и мы связываем это с вступившим в Беларуси в силу ограничением для туристов, которые ездят за рубеж чаще одного раза в месяц. Им за товары, стоимость которых превышает 300 евро, приходится платить налог на импорт", - сказала менеджер Global Blue Lietuva по проектам Линета Навицкайте.

Средние расходы туристов из Беларуси и России в 2016 году составили 152 евро и были на 5% меньше, чем в 2015 году.

Больше всего они потратили в Вильнюсе (89% всех расходов), Каунасе (3%) и Клайпеде (7%).