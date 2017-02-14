Туристы из России и Беларуси стали меньше тратить в Литве

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BNS
вторник, 14 февраля 2017 г. 09:36
Расходы зарубежных туристов в торговых центрах (ТЦ) Литвы в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 11%, а стоимость средней корзинки покупок снизилась на 5%, показывают данные предоставляющего услуги по возвращению налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия Global Blue Lietuva.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

Деловая газета Verslo zinios пишет, что большую часть НДС, подлежащего возврату туристам из третьих стран, возвращают себе туристы из РФ и Беларуси, однако их траты в литовских ТЦ с каждым годом становятся все меньше.

"Мы заметили, что иногда в одном магазине делают покупки на небольшие суммы несколько членов семьи, и мы связываем это с вступившим в Беларуси в силу ограничением для туристов, которые ездят за рубеж чаще одного раза в месяц. Им за товары, стоимость которых превышает 300 евро, приходится платить налог на импорт", - сказала менеджер Global Blue Lietuva по проектам Линета Навицкайте.

Средние расходы туристов из Беларуси и России в 2016 году составили 152 евро и были на 5% меньше, чем в 2015 году.

Больше всего они потратили в Вильнюсе (89% всех расходов), Каунасе (3%) и Клайпеде (7%).

BNS
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