Третий год c евро: как нынешние цены выглядели бы в литах?

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 марта 2017 г. 12:13
Литва уже третий год живет с евро. Некоторые жители страны уже забыли о бывшей литовской валюте, другие же по-прежнему в уме переводят цены из евро в литы.
© DELFI / Tomas Vinickas

У жительницы Вильнюса Эгле и ее коллег есть традиция - раз в неделю они ходят на в расположенное неподалеку от работы суши-кафе.

"Я помню, что цены были подняты еще до введения евро, но теперь за 8 кусочков суши я плачу 5 евро. Это уже словно стандарт. В чеках они по-прежнему печатают цену в литах. И я вижу, что плачу 17,3 лита. И я понимаю, что раньше таких сумм и в помине не было", - делится своими наблюдениями девушка.

Своими наблюдениями с DELFI поделился и Эдгарас.

"Торговцы и различные поставщики услуг в течение некоторого времени уже не обязаны указывать цену в литах. Такой порядок действовал после принятия евро. Многие люди, вероятно, уже забыли, какие цены в литах казались "нормальными". Я почувствовал себя не в своей тарелке, когда спустя более чем два года после введения евро я увидел счет за скромный ужин на двоих в одном из баров Вильнюса", - сказал он.

Молодой человек за два гамбургеров с картошкой фри, бокал пива и бутылку газированного напитка заплатил 20 евро (с чаевыми).

"Тем не менее, на чеке меня привлекла другая сумма - около 65 литов, - поделился своим наблюдением Эдгар. - Я не знаю, возможно, раньше я не мог позволить себе тратить так много, может быть, я посещал более дешевые места, но я не помню, чтобы до 2015 года за гамбургер и напиток я платил 30 литов. Я понимаю необходимость учета инфляции, роста покупательной способности населения, но первое, что приходит на ум: ничего себе цены", - говорит он.

Проживающая в столице Лорета удивляется не стоимости услуг (кафе и ресторанов), а ценам на продукты питания. Женщина, делая покупки продуктов питания в интернет-магазине, заметила, что за упаковку сосисок заплатила почти 3 евро, или почти 10 литов.

Департамент статистики сообщает, что в феврале этого года, по сравнению с прошлым годом, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 4,4 процента. Больше всего подорожала свежая и размороженная рыба (11,1 процента), йогурт (15,5 процента), масло (10,3 процента), свежие или замороженные овощи (за исключением картофеля и других клубневых) (13,5 процента), сахар (10,7 процента), фруктовые и овощные соки (10,6 процента).

Начиная с 2015 года, когда был введен евро, цены в целом выросли на 3,9 процента, пищевых продуктов - на 4,9 процента.

Портал DELFI решил подсчитать, сколько некоторые из продуктов и услуг стоили бы сегодня, если цены были в литах. Обратите внимание, что обменного курс был следующим: 1 евро - 3,4528 лита.

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