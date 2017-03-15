Трехсторонний совет завершает обсуждение Трудового кодекса

Премьер Саулюс Сквернялис указал совету подписать протокольное соглашение по всем договоренным положениям, сообщил пресс-секретарь главы правительства Томас Брежинскас.

Совет должен был рассмотреть спорные пункты до 10 марта - начала весенней парламентской сессии, однако, поскольку это не успели сделать, то в понедельник было проведено дополнительное заседание. На минувшей неделе премьер заявил, что совет совершил прорыв в рассмотрении основных положений кодекса.

До этого было достигнуто соглашение о предоставлении обязательной информации по требованию работников, однако не было консенсуса по срочным трудовым договорам, рабочим графикам, дополнительной защите представителей работников, коллективным договорам и конфликтам интересов.

На минувшей неделе Трехсторонний совет окончательно договорился о том, что отпуск работников будет составлять 20 рабочих дней в год, дополнительные дни отпуска будут регулироваться правительственными постановлениями, кроме того, работники в неделю не смогут работать более 60 часов, включая дополнительную работу и сверхурочные. Для тех, кто работает по суммарному учету рабочего времени, будет применяться трехмесячный период учета, а максимальное рабочее время не должно превышать 52 часа в неделю, за вычетом дополнительной работы.

В конце прошлого года сейм отложил на полгода вступление в силу новой социальной модели, одной из основных частей которого был новый Трудовой кодекс.