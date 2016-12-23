Торговые центры объединяются: Rimi покупает Iki

Вместе Rimi и Iki займут большую часть рынка и, как сообщается, смогут эффективнее на нем конкурировать.

После объединения компания своей целью видит укрепление предложения покупателям и будет стремиться сохранить в каждой сети лучшее.

«Мы верим в Литву и хотим в нее инвестировать. Мы будем стремиться к расширению сети клиентов, обеспечивая более низкие цены, широкий ассортимент местных продуктов питания и модернизируя магазины. Объединив сети, у поставщиков мы будем покупать большее количество товаров, будем иметь более эффективную цепочку поставок и эффективный маркетинг», - говорит руководитель Rimi Baltic Эдгарас Сесеманнас.

«Я верю, что опыт Iki на рынке розничной торговли и особенно в области свежих продуктов будет полезен для нашей компании. Объединение с Rimi позволит предложить литовскому покупателю лучшие услуги . Мы рады новому владельцу, так как это позволит нам поднять обслуживание покупателей на новый уровень», - утверждает руководитель Palink Герардас Рогас.

После заключения сделки Rimi Lietuva станет второй по величине сетью на растущем рынке розничной торговли. На данный момент компания занимает четвертое место.

Акциями Iki на данный момент управляют Rewe Group, Coop Switzerland, Colruyt Group, Unilec, CONAD и ЗАО Baltisches Haus.

Договор еще должны подтвердить регулирующие конкуренцию органы, что должно произойти не позднее конца 2017 года.