Торговля оборот наращивает ростом цен

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BNS
среда, 28 июня 2017 г. 15:46
Увеличение объёмов розничной торговли сегодня в наибольшей степени определяет не рост потребления, а повышение цен.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Это говорит о том, что торговцы стали чувствовать последствия сокращения численности населения и падающей покупательной способности, отмечает деловое издание Verslo zinios.

"Некоторую озабоченность должен вызывать тот факт, что розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в сравниваемых ценах в этом году не изменилась, хотя ранее наблюдался прирост в 2-3%. Скорее всего, сокращение численности населения в Литве начинает входить в противоречие с ростом потребления, и это уже почувствовали крупные торговые сети", - утверждает главный аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

По предварительным данным Департамента статистики видно, что розничная торговля в неспециализированных магазинах, в которых преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия, в январе-апреле 2017-го года составила 1313,2 млрд евро. Это почти такие же (-0,1%) цифры, как и в 2016 г., когда оборот достигал 1.256,3 млрд евро. Статистические данные приводятся в сравниваемых ценах.

BNS
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