Торговцы сделали прогноз: что будет после введения ограничений на продажу алкоголя

ru.DELFI.lt
понедельник, 20 февраля 2017 г. 16:38
Поспешные и не взвешенные решения властей в литовском секторе торговли могут сказаться как на растущих ценах, так и на новой волне эмиграции, сказано в пресс-релизе Литовской ассоциации торговых компаний (ЛАТК).
© DELFI / Domantas Pipas

Это 20 февраля на встрече с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом акцентировали представители ЛАТК.

По словам торговцев, даже те решения, которые в сфере торговли принимают из самых благородных целей, могут иметь побочное действие, поэтому их надо оценивать комплексно, анализируя расходы и пользу.

"Во время обсуждения актуальных вопросов, связанных с планируемой работой правительства, мы высказали свое мнение и представили возможные сценарии, воздействия этих решений на торговую сферу. Мы думаем, что это очень чувствительные вопросы, которые скажутся на каждом жителе Литвы, поэтому мы просили премьера принимать только взвешенные решения.

Мы как ассоциация обязались помочь учреждениям власти и делится с ними всей необходимой информацией", - сказал глава ассоциации Лауринас Вилимас.

По его словам, по многим вопросам члены ассоциации – самый точный источник информации, поэтому ее нужно анализировать перед принятием подобных решений.

Сквернялис акцентировал, что нужно ответить на вопросы общества о ценах и развеять или подтвердить существующие мифы. Кроме того, участники встречи согласились в одном - общая цель это снижение масштабов употребления алкоголя, однако нужно договориться о принятии самых подходящих для этого мер.

"Мы не являемся сторонниками принятия грандиозных революционных или крайних решений, но мы и не из тех, кто стабильно ничего не предпринимает, поскольку так себя вести больше нельзя. Это касается и способа решения вопросов, связанных с употреблением алкоголя, и других связанных с бизнесом сфер", – сказал после встречи Сквернялис.

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Бизнес

Торговцы сделали прогноз: что будет после введения ограничений на продажу алкоголя

Торговцы сделали прогноз: что будет после введения ограничений на продажу алкоголя
Поспешные и не взвешенные решения властей в литовском секторе торговли могут сказаться как на растущих ценах, так и на новой волне эмиграции, сказано в пресс-релизе Литовской ассоциации торговых компаний (ЛАТК).

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