Торговцы на ярмарке Казюкаса: цены меняем по несколько раз в день

"Поэтому я и не люблю эту ярмарку", - пытаясь пробраться сквозь толпу людей, выражает свое недовольство посетительница ярмарки Казюкаса.

И действительно, уже с пятницы посетителей на ярмарке хоть пруд пруди. DELFI поинтересовался ценами на товары.

Большая часть торговцев на ярмарке не скрывают, что цены они ежегодно поднимают. Однако причины на то разные: одни утверждают, что цены менялись только после введения евро, другие же говорят, что постепенно дорожает всё, поэтому нормально, что и на ярмарке Казюкаса в этом году всё стоит дороже.

Главное, цена на символ ярмарки - бублик - уже несколько лет держится неизменной - 30 евроцентов. Цена на пряники варьирует от 1 до двух с половиной евро. Традиционная деревянная ложка стоит от полтора до 5 евро.

Торгующие мясом молодые люди утверждают, что самое большой спрос - на копченое соленое сало, килограмм которого стоит стоит 5,7 евро. Цена рёбрышек варьирует от 5 до 7 евро, копченая колбаса стоит 8 евро.

По словам продавца, цены приходится поднимать, потому что дорожает сырье, а работникам надо платить более высокие зарплаты. Впрочем, на нехватку покупателей он не жалуется.

Торгующий копченым сыром Виргиниюс Виткявичюс утверждает, что цены не меняет уже много лет.

"Они какими были при лите, такими и остались. У меня даже фотографии есть", - изменения цен комментировал торговец. Копченый сыр весом около полкилограмма он продаёт за 2,5- 5 евро.

В прошлом году копченый лещ на ярмарке стоил от 5 до 8 евро, в этом году цена одной рыбины варьирует от 4 до 10 евро. В зависимости от размера, скумбрии холодного и горячего копчения обойдутся в 3 евро, в прошлом году они стоили 3-5 евро за килограмм.

Буханку домашнего хлеба вы приобретете за 5 евро. Цены на вербы очень разные - самые дешевые стоят 1,5, побольше 6-8 евро.

А самым дорогим товаром на ярмарке является меховая одежда. Шапка из лисы стоит 80 - 90 евро, меховые безрукавки - от 200 до 800 евро

В целом торговцы не склонны выставлять цену на свой товар. "Иногда цены меняем по несколько раз в день, зависимости от потоков покупателей", - раскрыла секрет успешной торговли торгующая деревянной посудой Анета.