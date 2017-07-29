Tesla начала продажи бюджетного электромобиля Model 3

Deutsche Welle
суббота, 29 июля 2017 г. 18:43
Илон Маск передал покупателям первые 30 автомобилей Tesla Model 3. Стоимость новой модели - 35 тысяч долларов, зарядка аккумулятор рассчитана на 345 километров пути.
"Tesla" automobiliai
© Reuters / Scanpix

Компания Tesla начала продажи своего первого бюджетного электромобиля Model 3. Вечером в пятницу, 28 июля, глава компании - американский предприниматель Илон Маск передал покупателям на заводе в Калифорнии первые 30 автомобилей. Он отметил, что Tesla получила уже более полумиллиона предзаказов на новую модель.

Стоимость базовой версии Model 3, зарядка аккумулятора которой рассчитана на 345 километров пути, составит 35 тысяч долларов. Это в 2-4 раза дешевле первых двух моделей Tesla - Model S и кроссовера Model X.

За доплату в 9 тысяч долларов можно получить более мощную батарею, которой хватит на 499 километров. Электромобиль разгоняется до 96,5 км/час за 5,6 секунды, а максимальная скорость базовой модели составляет 209 км/час. Маск пообещал, что со временем все автомобили Model 3 будут также оснащаться функцией автопилота.

Амбициозные планы

Компания Tesla намерена произвести в августе 2017 года 100 автомобилей Model 3, в сентябре - еще 1500, а к декабрю выйти на производство 20 тысяч автомобилей в месяц.

Амбициозный план Илона Маска состоит в том, чтобы уже в 2018 году довести ежегодное производство Tesla до 500 тысяч, а в 2020 году выйти на уровень в 1 миллион единиц.

Deutsche Welle
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Бизнес

Tesla начала продажи бюджетного электромобиля Model 3

Tesla automobiliai
Илон Маск передал покупателям первые 30 автомобилей Tesla Model 3. Стоимость новой модели - 35 тысяч долларов, зарядка аккумулятор рассчитана на 345 километров пути.

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