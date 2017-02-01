Teo Lt и Omnitel создали объединенную компанию

1 февраля телекоммуникационные компании Teo и Omnitel становятся объединенной компанией. Ночью логотипы компаний изменили на Telia. Ранее сообщалось, что была одобрена реорганизация компаний.

Название компаний меняется с 1 февраля 2017 года.

В декабре на внеочередном заседании одобрили реорганизацию компаний Teo Lt, Omnitel и Baltic Data Center и изменение названия объединенной компании на Telia Lietuva, сообщалось через биржу ценных бумаг Nasdaq.

DELFI напоминает, что в январе 2016 г. Teo купил у Telia Company AB 100% акций Omnitel.

Тогда сообщалось, что компании получат название Telia, но лишь для внутреннего пользования.

Этот логотип используется для сетей TeliaSonera в Швеции, Дании,в прошлом году TeliaSonera работала под этим названиям в Эстонии, отказавшись от логотипов Eesti Telekom, EMT и Ellion.

У группы Teo и Omnitel 1,3 млн. потребителей мобильной связи, 485 000 линий фиксированной мобильной связи, 400 000 точек фиксированного интернета, больше 220 000 потребителей телеуслуг и больше 3000 работников.

Больше 88% акций Teo принадлежат коммуникационной компании Telia Company, акции которой продают через биржи ценных бумаг Nasdaq Stockholm и Nasdaq Helsinki.