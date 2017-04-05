Telia Lietuva присматривается к телевизионному бизнесу

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva присматривается к возможным приобретениям в телевизионной сфере.

По словам главы компании Кястутиса Шлюжаса, проводятся эксперименты и с содержанием собственного производства, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios (VZ).

"Если говорить о тенденциях, то одним из наиболее ярких направлений на рынке телетрансляций является производство собственного содержания. Мы экспериментируем с этим. Мы увидели, что "Детский уголок" (часть содержания Telia TV - VZ) стала достаточно популярной, поэтому мы начали думать, где получить больше этого детского содержания. (...) Но это лишь эксперименты. В открытые воды (в производство более широкого содержания - VZ) мы пока выходить не будем", - сказал в интервью Verslo zinios К. Шлюжас.

Он отметил, что компания намерена ориентироваться на развитие доступности телевидения и стараться, чтобы оно было доступно в менее населенных местностях.